Alexandru Băluță, discurs puternic după Petrolul - FCSB 2-2. A lansat o întrebare, a reacționat la spusele lui Becali și a zis cui îi dedică golul 

Alexandru Băluță a jucat 92 de minute în partida de la Ploiești, până când a fost schimbat cu Andrea Compagno. Fostul atacant de la Universitatea Craiova a marcat primul său gol la FCSB duminică seara, la Ploiești.

Atacantul de la FCSB a pus accentul pe evoluția sa și și-a ridicat nivelul mental după evoluția din meciul de la Ploiești.

Printre teme precum golul marcat sau penalty-ul acordat pentru gazde, Băluță a lansat subtil și o întrebare: "De ce ne-am retras?". "Mertens" a făcut referire la pasul în spate făcut de echipa lui Elias Charalambous când FCSB conducea cu 2-0.

Reacția lui Alexandru Băluță după meciul Petrolul - FCSB 2-2

"Din păcate am pierdut două puncte imporante, nu știu ce de ne-am retras, am controlat jocul, puteam să facem 3-1, soarta ne-a pedepsit pe acest final.

Îmi pare rău ca n-a fost golul meu de trei puncte, dar îmi pare bine că am spart gheața și am marcat.

(n.r.: dacă au contat spusele patronului Gigi Becali, potrivit cărora nu va mai lipsi) A contat foarte mult, dar pentru mine orice critică venită o iau constructiv, am învățat multe cât timp am fost plecat, încerc să îmbunătățesc de la antrenament la antrenamaent. Știu că e o presiune mare la Steaua, trebuie să muncesc în fiecare zi, chiar dacă n-am avut reușite, mi-am văzut de treabă și mă bucur că am înscris.

(n.r.: despre penalty-ul acordat pentru Petrolul) A fost o fază controversată, a mai fost o fază la Rotariu când a avut prim-planul și fundașul de la Petrolul l-a împins, dar nu căutam scuze, trebuie să fim uniți și trebuie să demonstrăm că suntem pe primul loc.

(n.r.: dacă e îngrijorat de remize) Nu ne îngrijorează pentru că mai sunt foarte multe meciuri, în play-off punctele se vor înjumătăți, trebuie să-l câștigam, puteam să ne distanțăm, trebuie să ne concentrăm pe meciul de Cupa României.

Golul îl dedic băiețtului meu și familiei mele", a declarat Alexandru Băluță, la finalul partidei de la Ploiești.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 31 de puncte și va rămâne lider și după această etapă, dar poate pierde avansul de trei puncte față de CFR Cluj, care va evolua în această etapă cu Farul Constanța.

Petrolul rămâne pe locul șase, cu 20 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt și Farul Constanța. În următoarea etapă, ploieștenii vor juca pe terenul lui Sepsi OSK, iar FCSB se va pregăti pentru derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională.