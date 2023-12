În fața a peste 5.000 de spectatori, FCSB a jucat modest împotriva unei formații care a mizat pe un presing avansat și a jucat agresiv. Dorinel Munteanu a fost ironizat când înaintea partidei anunța că va lua cele trei puncte pe Arena Națională, însă "Neamțul" a știut ce zice.

A pregătit tehnico-tactic excelent meciul și a contracarat jocul în viteză al vedetelor de la FCSB. În consecință, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a trecut la o nouă tiradă îndreptată spre jucătorii săi. Nu a scăpat nici Adrian Șut, pe care îl percepea în urmă cu doi ani, la Pro Arena, 'cel mai bun mijlocaș din România'.

Discursul milionarului ironizat ieri pe stadion de un fan a fost dur.

"Ăla, Șut, săracul, mort. Ăsta, Olaru, nici el nu mai e în apele lui, nu știu ce se întâmplă. Coman, de unul singur, el ar juca combinativ, dar nu are cui, cui să i-o dea? Zice că decât să i-o dea ăluia să o piardă, mai bine o pierde el. Cum mi-a zis mie, odată, Mutu: 'decât să dea ăla gol, mai bine ratez eu'. Când era pe la Parma, nu știu, a ratat un 11 metri și am zis: 'unde ai vrut, mă, să o dai? La public?' și a zis: 'la public am vrut să o dau. Decât să dea altul gol, mai bine ratez eu'", a declarat Becali, luni dimineață.