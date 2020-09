Adrian Porumboiu rupe tacerea! De ce nu ar mai investi in fotbal: "A fost nevoie si de fraieri, eu am fost unul dintre ei!"

Adrian Porumboiu a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Fostul finantator de la FC Vaslui a declarat ca nu ar mai investi in fotbalul romanesc, deoarece ai nevoie de relatii peste tot ca sa castigi trofee. De asemenea, el sustine ca s-a pacalit singur pentru ca a crezut ca poate lua campionatul intr-un mod cinstit.

"Nu, pentru ca nu am jucat pe acelasi teren. Nu am avut aceleasi arme. Nu m-am ocupat sa ma inarmez cum s-au inarmat altii sa castige campionate. Totul a fost in detrimentul investitiilor pe care le-am facut, investitii uriase pe care ne l-as mai face acum. A fost o grava eroare, ca sa iei un campionar in Romania trebuie sa te asiguri toate cele, frunza, iarba, trebuie sa iti fie prietene. Trebuie sa ai prieteni peste tot, pornind la o comisie, care ea dainuie si acum in noua formula "imaculata".



Lucrurile sunt evidente, inaintez in varsta si devin mult mai intelept. Am crezut ca se vor comporta toti cum m-am comportat eu ca arbitru. Am arbitrat si am crezut ca voi avea parte de acelasi arbitraj. A fost nevoie si de fraieri in fotbalul romanesc eu am fost unul dintre ei ca am zis ca se pot lua campionate si cupe pe merit", a declarat Adrian Porumboiu pentru PRO X.