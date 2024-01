Adrian Porumboiu a vrut să preia un club de top din Superligă: ”Am discutat mult”

Adrian Porumboiu (73 de ani), fostul mare arbitru și patron de la FC Vaslui, a fost aproape de a prelua o altă echipă din Superligă.

Omul de afaceri a vrut să fie acționar la o echipă mare din campionatul României, după ce și-a încheiat socotelile cu FC Vaslui. Porumboiu a negociat preluarea lui Rapid, pe vremea când George Copos era acționarul echipei.

Doar că cele două părți nu au ajuns la un acord, chiar dacă, spune Porumboiu, s-a negociat intens pentru ca acest lucru să se întâmple.

Adrian Porumboiu a fost aproape de a prelua Rapidul

„Cu George e greu să facă cineva o afacere. El tot spune că afacerile se bazează pe ”win-win”. Mie-mi place, e simpatic. Afacerea cu el are un singur câștigător, el. Și acum am o relație bună cu el, dar eu îi spun direct. Ăsta e stilul lui.

E prietenul meu, dar are o filosofie a business-ului foarte bine conturată. Am discutat mult, s-au consumat multe sticle de vin roșu, dar n-am ajuns la... (n.r. - la un acord). A fost în intenția mea, am zis că rămânem prieteni. Chiar e prietenul meu”, a spus Adrian Porumboiu, la ”Un Podcast”.

Modificare în acționariatul Rapidului

Dan Șucu a ”pompat” o sumă consistentă în conturile clubului, astfel că va deține un procent și mai mare de acțiuni, potrivit unui comunicat oficial emis de Rapid pe rețelele de socializare.

După ultima majorare de capital, Dan Șucu va deține 80 la sută din acțiunile clubului, iar Victor Angelescu, acționarul alături de care Rapid a revenit în prima ligă, va rămâne cu restul de 20 la sută.

„Acționarii clubului FC Rapid au decis majorarea capitalului social.

Contribuțiile la această majorare vor fi în cote diferite, astfel încât noua structură a acționariatului este următoarea: Dan Șucu deține 80% din acțiuni, iar Victor Angelescu, 20%”, a transmis clubul Rapid.