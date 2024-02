Adrian Mutu a înregistrat, astfel, prima înfrângere pe banca ardelenilor. CFR Cluj și Rapid București s-au duelat în etapa #25 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

Adrian Mutu explică prima înfrângere pe banca CFR-ului: ”Așa s-a decis meciul”

Antrenorul fostei campioane a României a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a subliniat faptul că ardelenii ar fi trebuit să câștige meciul, pentru că se luptă cu Rapid pentru un loc cât mai bun în clasament.

De asemenea, Adrian Mutu a precizat că golul rapidiștilor a fost ”puțin norocos” și că știe ce are de învățat de pe urma eșecului

”Cred că a fost un meci echilibrat. Chiar dacă aparent am avut o posesie mai bună, nu am avut o circulație așa cum am avut eu. Poate din cauza terenului, poate din cauza faptului că nu am fost conectați la început de joc așa cum a trebuit și am greșit multe pase. Per ansamblu, a fost un meci echilibrat, un meci de luptă. Rapidul se apără bine, a fost greu să-i desfacem. Am fost lenți. Nu ne-am creat câte șanse a trebuit.

Meciul a fost decis printr-un gol puțin norocos, dar până la urmă tabela vorbește și noi acceptăm înfrângerea. Știm unde trebuie să lucrăm. Mergem înainte. Cum spuneam, trebuia să fim mult mai rapizi în circulația mingii și poate în acțiunile individuale puțin mai concreți. Trebuie să lucrăm și să fim pregătiți pentru play-off.

Eu cred că Rapidul a fost de la început în lupta la titlu. Această victorie nu face mare diferență dacă FCSB nu se încurcă. Era important să câștigăm meciurile. Nu vreau să vorbesc despre alte echipe în acest moment. Mă gândesc doar la meciul nostru. Știu unde trebuie să ne îmbunătățim.

Mergem înainte. O înfrângere nu e un capăt de țară, chiar dacă era un meci cu o echipă cu care suntem în cursa pentru primul loc sau pentru locul doi. Important e să învățăm din acest meci, să ridicăm capul din pământ și să mergem mai departe”, a spus Adrian Mutu după meci.

Echipele de start

CFR Cluj: Sava - Manea, Boben, Ilie, Mogoș - Muhar, Keita, Tachtsidis - Deac, Bîrligea, Otele

Sava - Manea, Boben, Ilie, Mogoș - Muhar, Keita, Tachtsidis - Deac, Bîrligea, Otele Rapid București: Aioani - Onea, Săpunaru, Iacob, Borza - Albu, Djokovic - Krasniqi, Burmaz, Papeau - Rrahmani

CFR Cluj - Rapid București 0-1

Unicul gol al partidei din etapa #25 a sezonului regulat al Superligii României a fost înscris în minutul nouă, după ce Damjan Djokovic l-a învins pe Marian Aioani cu un șut din interiorul careului.

După victorie, formația dirijată de Cristiano Bergodi a urcat pe locul doi în clasament cu 45 de puncte, în timp ce echipa pregătită de Adrian Mutu a coborât pe poziția a treia cu 42 de puncte.