Adrian Mutu a stabilit obiectivul Rapidului și a spus tot ce avea pe inimă despre sistemul VAR

Adrian Mutu, fostul mare atacant al primei reprezentative, acum tehnician la Rapid, susţine că ocuparea unui loc care să permită participarea în cupele europene este mai mult o ambiţie decât un obiectiv.

Mutu, despre obiectivul Rapidului

"Un loc de cupă europeană e mai mult o ambiţie a mea, a echipei de a termina cât mai sus. Nu cred că e un antrenor sau jucător care intră în play-off şi nu-şi doreşte să urce cât mai sus. Nu ştiu dacă să îl luăm ca pe un obiectiv, dar e o ambiţie a noastră", a spus fostul decar al naționalei.

Adrian Mutu susţine că este un antrenor mult mai experimentat după un an petrecut la Rapid.

"Cu siguranţă nu mai sunt antrenorul care eram acum un an când am venit la Rapid. A trecut un an peste mine şi nu e uşor la Rapid, un club unde presiunea e constantă. Am învăţat multe, experienţa e mult mai mare. În 42 de meciuri să obţii 24 de victorii şi 9 egaluri cred că spune totul despre anul meu la Rapid. Bineînţeles că tot timpul e loc de mai bine, învăţ zi de zi şi încerc să fac tot ce e mai bun pentru acest club. Sper să mergem la fel de bine şi chiar mai bine de acum înainte", a explicat el.

Mutu despre sistemul VAR: 'Ar trebui un update!"

Tehnicianul este de părere că sistemul VAR din România are nevoie de un update.

"Au fost multe probleme de arbitraj de-a lungul acestui sezon şi cred că ar trebui să facă un update la VAR, să fie mai multe camere, mai multe unghiuri, deci un sistem mult mai performant. Ar ajuta mai mult arbitrii, ei acum 12 unghiuri din care văd o fază, faţă de 20 sau 24 câte au cei din alte ţări.

Deci ar trebui un update. Bineînţeles că un antrenor e frustrat, cum am fost şi eu la Mioveni, când nu am înţeles anumite decizii. Când vezi că dintr-o greşeală se duce toată munca ta, nu este OK", a precizat Mutu.