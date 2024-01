”Câinii” au pierdut și meciul din ultima etapă cu Rapid, scor 1-2 pe Arena Națională, și a rămas cu 16 puncte după 23 de etape. Nici rezultatele din celelalte meciuri nu i-au ajutat pe ”roș-albi”, care sunt acum la nouă puncte distanță de următoarea clasată!

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa la Craiova pentru meciul cu FCU, după care va urma o altă deplasare, la Constanța, pentru partida cu Farul.

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU craiova, a analizat partida cu Dinamo de vineri și spune că, în ciuda formei slabe, echipa lui Zeljko Kopic este una ”grea”.

Adrian Mititelu: ”Uitați-vă câte meciuri au pierdut pe nedrept”

„Foarte greu și nu o spun de complezență, să zici că din respectă. Eu nu o văd o echipă retrogradată, cum o văd foarte mulți. Eu cred că se va salva. Sper să nu arate asta la meciul cu noi. După meciul cu noi, cred că vor reuși să obțină puncte pentru că e o echipă foarte grea.

Au o capacitate mare de efort, au o agresivitate foarte bună în joc. Într-adevăr, au jucători care sunt puțin copleșiți de situația din clasament, dar o echipă care oricând poate să explodeze în rezultate. Uitați-vă câte meciuri au pierdut pe nedrept.

Chiar și noi când i-am bătut la București cu 1-0 am avut și noroc cu ei. Baeten are patru galbene, Chițu are patru galbene, van Durmen este accidentat, avem foarte multe piese importante care nu joacă. Sunt jucători foarte, foarte grei care lipsesc. Baeten și Chițu sunt jucători care, acasă, sunt letali!”, a spus Adrian Mititelu, în exclusivitate pentru PRO TV.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori în acest sezon. Prima oară în campionat, când FCU Craiova a câștigat cu 1-0, iar apoi în Cupa României, tot pe Arena Națională, scor 1-1.

Dinamo, cel mai slab atac din Superligă

După 23 de etape, Dinamo rămâne cu doar patru victorii până acum în Superligă, ambele obținute cu FC Voluntari și FC Botoșani (tur și retur).

De asemenea, ”câinii” au și cel mai slab atac din campionat, cu doar 14 goluri marcate, dar și una dintre cele mai slabe apărări, cu 34 de goluri încasate.

Dinamo va juca tot în deplasare după meciul cu FCU Craiova. Farul Constanța va fi următoarea adversară a echipei lui Zeljko Kopic, după care va urma meciul de pe teren propriu cu Oțelul Galați.