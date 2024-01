Penultima clasată, aflată într-o situație delicată din punct de vedere sportiv, este în căutarea unui atacant și a vrut să profite de situația lui Andrea Compagno (27 de ani), de care Gigi Becali vrea să scape.

Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a discutat personal în acest sens cu Mihai Stoica, dar lucrurile nu s-au materializat.

Motivul pentru care a picat transferul lui Compagno la Dinamo

Motivul? Cei de la FCSB nu își doresc să-l cedeze pe Compagno la o altă echipă din România. Astfel, singura variantă pentru atacantul italian este un transfer în străinătate.

„Ne-a interesat, după acea discuție am vorbit cu Mihai Stoica, am înțeles că este exclusă varianta România, am avut discuția respectivă, n-am ajuns la niciun detaliu. Nu e opțiun pentru nimeni în România în acest moment.

Dacă se va schimba ceva în situația asta, vom discuta, dar asta e situația în momentul de față”, a spus Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru PRO TV.

În perioada de mercato din această iarnă, cei de la Dinamo au încercat să transfere alți doi jucători de la FCSB, Damjan Djokovic și Dorin Rotariu. Primul a ales să plece la Rapid, iar cel de-al doilea a rămas la liderul din Superligă, cu care mai are contract până la finalul acestui sezon.

Cifrele lui Andrea Compagno

Compagno joacă la FCSB din vara anului 2022, când Gigi Becali a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la FCU Craiova.

Golgheterul echipei în sezonul precedent, Compagno nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor și în acest sezon. A marcat de patru ori în 22 de partide, iar site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 2,3 milioane de euro.