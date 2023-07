Iar Adrian Mititelu va fi nevoit să schimbe numele. Patronul lui FCU Craiova, care a spus recent că numele orașului cu siguranță nu va dispărea, a găsit deja o alternativă.

Adrian Mititelu dezvăluie noul nume al echipei sale: "Ne reprezintă"

Finanțatorul a precizat că varianta la care s-a gândit e „Oltenia Craiova”, remarcând faptul că e un nume frumos care reprezintă echipa pe care o patronează.

„Da, este una dintre variante. Ce să fac acum? Trebuie să avem bărbăţie, să recunoaştem situaţia şi să ne vedem de drumul nostru. Toată ziua să umblu cu acronime, cu fel şi fel de nume din astea care să fenteze. Au câştigat, Clubul Sportiv de drept public are dreptul asupra brandului Universitatea Craiova şi a derivatelor.

Oltenia Craiova ar fi o variantă destul de bună, e un nume frumos, un nume care ne reprezintă şi care nu ar fi deloc urât. Mi se pare un nume care ni se potriveşte şi care ne-ar face cinste. Dar acum să vedem, mai sunt alte două-trei nume asemănătoare. Avem numele deja înregistrate, şi la OSIM, şi la Registrul Comerţului, deci nu avem probleme de genul ăsta.

Nu există alte entităţi pe care să le afecteze. Nimeni nu poate să fie proprietar pe numele Oltenia sau Craiova”, a spus Adrian Mititelu, potrivit ProSport.

Schimbă și sigla? Adrian Mititelu: "Am în cap o rebranduire totală"

Dacă nu va reuși să întoarcă decizia Curții de Apel, FCU Craiova ar putea fi forțată să renunțe la stema cu leul, lucru care nu-l sperie pe Mititelu. Patronul FCU Craiova a amintit de cluburile mari care și-au schimbat siglele. Cel mai bun exemplu este Juventus Torino.

„Nu m-a surprins, având în vedere cu cine m-am luptat și la modul în care s-a pus problema. Rotaru nu are nicio treabă în povestea asta, el nu are niciun drept, el doar folosește o marcă ce a fost închiriată de către clubul sportiv. Are în proprietatea acestui club palmaresul echipei obținut până la 1 februarie 1991.

Noi suntem succesorii acestui club, din 1991. Noi suntem urmașii lui, de drept și de fapt. Ei au palmaresul în custodia lor. E o chestie ca la CSA și FCSB, numai că aici privatizarea a avut loc mai devreme. O să comentez mai multe când o să vină motivarea. Asta, în niciun caz, nu acoperă adevărul.

Sunt șanse foarte mari să pierdem și procesul cu marca, dar până nu se judecă în apel... rămâne așa cum sunt. Deja am în lucru o rebranduire totală. Nu ascund că aștept procesul cu marca, apoi vom schimba tot.

Nu se oprește fotbalul aici. Și Juventus și alte cluburi și-au schimbat siglele și asta nu va sta în dorința mea de a face un club puternic”, a spus recent Adrian Mititelu, pentru PRO TV și Sport.ro.