La începutul acestei săptămâni, Curtea de Apel Timișoara a stabilit că palmaresul istoric realizat până în 1991 aparține Clubului Sportiv de drept public Universitatea Craiova, care este asociat din 2013 cu Universitatea Craiova, clubul din Liga 1 patronat de Mihai Rotaru.

Clubul lui Adrian Mititelu ar urma să își schimbe numele în Oltenia Craiova

FC U Craiova a anunțat că va face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, însă sentința este executorie, iar actualul club se vede obligat să își schimbe numele. Adrian Mititelu a confirmat informația și anunță că va alege "cel mai craiovenizat nume".

"Probabil vom fi nevoiți să schimbăm numele. Va dura cel puțin 6-7 luni. Va fi un nume mai craiovenizat decât orice alt nume. Craiova nu va lipsi din nume. Sunt mai multe variante și va fi un nume care să ne reprezinte, cine am fost, cine suntem și cine vom fi.

Cine e mai oltean și mai craiovean ca mine? Se poate pune Rotaru cu mine: Toată lumea știe că a fost un stelist! Eu m-am născut cu echipa asta, mi-am dat viața și voi muri cu ea, chiar dacă voi schimba numele.

Tocmai acum să renunț? Niciodată! Am făcut și pușcărie pentru echipa asta. Față de Rotaru suntem mai bine, pentru că el a închiriat de la Badea. Palmaresul nu îl ții într-un geamantan și îl dai. Că l-ar cumpăra arabii și aia a fost. Badea poate să îi dea numele în folosință", a spus Adrian Mititelu, potrivit Prosport.

Potrivit sursei citate, clubul lui Adrian Mititelu ar urma să își schimbe numele în Oltenia Craiova.

FC U Craiova face recurs la ICCJ

După decizia de luni a Curții de Apel Timișoara, FC U Craiova a emis următorul comunicat:

”Astăzi, Curtea de Apel Timișoara a stabilit că palmaresul istoric realizat până la 31 ianuarie 1991 îi aparține Clubului Sportiv de drept public Universitatea din Craiova, club al cărui director este Badea Pavel.

Practic, odată cu această sentință, palmaresul Științei se rupe în două:

• 05.09.1948 – 31.01.1991: rămâne în patrimoniul Clubului Sportiv de drept public Universitatea din Craiova;

• 01.02.1991 – până în prezent: este palmaresul nostru și rămâne în patrimoniul nostru.

Deși este o decizie pe care o considerăm nedreaptă, ilegitimă și vădit abuzivă, o vom respecta. De asemenea, noi, clubul, vom face recurs la ICCJ, însă sentința este executorie și o vom pune în aplicare imediat ce ni se va comunica”, a postat FC U Craiova.

Schimbă și sigla? Adrian Mititelu: "Am în cap o rebranduire totală"

Dacă nu va reuși să întoarcă decizia Curții de Apel, FCU Craiova ar putea fi forțată să renunțe la stema cu leul, lucru care nu-l sperie pe Mititelu.

Patronul FCU Craiova a amintit de cluburile mari care și-au schimbat siglele. Cel mai bun exemplu este Juventus Torino.

„Nu m-a surprins, având în vedere cu cine m-am luptat și la modul în care s-a pus problema. Rotaru nu are nicio treabă în povestea asta, el nu are niciun drept, el doar folosește o marcă ce a fost închiriată de către clubul sportiv. Are în proprietatea acestui club palmaresul echipei obținut până la 1 februarie 1991.

Noi suntem succesorii acestui club, din 1991. Noi suntem urmașii lui, de drept și de fapt. Ei au palmaresul în custodia lor. E o chestie ca la CSA și FCSB, numai că aici privatizarea a avut loc mai devreme. O să comentez mai multe când o să vină motivarea. Asta, în niciun caz, nu acoperă adevărul.

Sunt șanse foarte mari să pierdem și procesul cu marca, dar până nu se judecă în apel... rămâne așa cum sunt. Deja am în lucru o rebranduire totală. Nu ascund că aștept procesul cu marca, apoi vom schimba tot.

Nu se oprește fotbalul aici. Și Juventus și alte cluburi și-au schimbat siglele și asta nu va sta în dorința mea de a face un club puternic”, a spus recent Adrian Mititelu, pentru PRO TV și Sport.ro.