Echipa din Ștefan cel Mare a trecut de FC Argeș în barajul pentru menținere/promovare, iar acum se pregătește pentru debutul noului sezon.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV, Adrian Cristea a vorbit atât despre șansele echipelor românești în cupele europene, cât și despre ceea ce se întâmplă la Dinamo.

"Șanse avem, dar va fi greu. Va fi foarte greu la ce am văzut și afară. Alt ritm, alt angajament, noi suntem departe.

Va fi mai interesant cu Dinamo. S-a văzut un entuziasm, o emulație, pentru că au reușit să promoveze. Sincer, nu mă așteptam. Mai ales la cum au început în Liga 2. Cu multe probleme, cu multe plecări. Dar e meritul, în primul rând, al lui Ovidiu Burcă. A venit într-un moment dificil și a reușit", a declarat fostul jucător.

Momentul în care Ovidiu Burcă a vrut să își dea demisia de la Dinamo



Tehnicianul a trecut și prin momente tensionate, în special în iarnă, când mai mulți jucători au pus la cale o grevă, refuzând să se antreneze.

Antrenorul a ținut să evidențieze că a avut parte de susținerea clubului în acele momente delicate, deși se arătase dispus să plece de la echipă. În urma acelui episod, cei cinci jucători care au inițiat greva, Marius Tomozei, Alin Dudea, Ștefan Fara, Bogdan Gavrilă și Vasile Buhăescu s-au despărțit de gruparea din Ștefan cel Mare.

"Eu am avut norocul că am fost susținut de club. Am avut discuție cu ei. 'În momentul de față, autoritatea antrenorului trebuie să fie lucrul cel mai important. Mă schimbați pe mine, vine unul care domină vestiarul sau acceptați'. Au zis 'Nu, te susținem'. Am avut un dialog cu ei.

Era un moment în care nu puteai să dai afară o echipă întreagă și să păstrezi antrenorul. Le-am oferit celor din conducere această variantă înaintea conferinței de presă. Pentru mine a fost surprinzător momentul ăla. Nu am putut să-i fac (n.r. pe jucători) să se antreneze încă o săptămână", a declarat Ovidiu Burcă la Digi Sport.