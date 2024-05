Adi Popa a dat cărțile pe față! "Cea mai mare greșeală din cariera mea"

Adi Popa, fost mijlocaș la truparea roș-albastră, a recunoscut că această alegere a fost una dintre cele mai mari greșeli din cariera sa, când a renunțat la oportunități mai bune din străinătate.

Presiunea lui Gigi Becali

"Motoreta", care evoluează în prezent la CSA Steaua, a explicat că în 2019 avea oferte tentante de la Rizespor din Turcia și o echipă din zona Golfului. Totuși, el a cedat presiunii lui Gigi Becali, care insista să trimită lotul la UEFA pentru meciul cu Vitoria Guimaraes.

„Am făcut o greșeală. Cea mai mare greșeală din carieră a fost nu că m-am întors la FCSB, ci în România, în perioada aceea. M-am lăsat convins de nea’ Gigi și am crezut tot ce am discutat și deznodământul nu a fost... Eram acolo și îl rugam să mă păsuiască câteva zile că aveam o discuție în Turcia, la Rizespor cred, și încă una în zona Golfului, dar în vinerea aceea trebuia să trimită lotul la UEFA pentru meciul cu Guimaraes și am cedat presiunii,” a declarat Adi Popa, conform ProSport.

Evoluția la FCSB

În sezonul 2019-2020, Popa a reușit să bifeze 20 de meciuri pentru FCSB, unde a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive. Cu toate acestea, el consideră că revenirea în prima ligă nu a fost decizia corectă, dat fiind că avea oferte mai avantajoase din punct de vedere profesional și financiar în străinătate.

Cum a reacționat mijlocașul după ce FCSB a câștigat titlul

Popa a comentat și despre șansele ca FCSB să revină în Ghencea după ce echipa lui Gigi Becali a câștigat titlul în Superligă. Românul a evidențiat dificultatea de a ajunge în grupele Ligii Campionilor și a menționat că instanța recunoaște acest titlu ca fiind primul din istoria clubului sub actuala denumire.

„Nu am apucat să discut cu Pintilii, cu Chiricheș. Am vorbit cu câteva persoane de acolo. Nu ține de mine dacă FCSB poate reveni în Ghencea, legea e clară. Dacă nu se suprapun date, habar nu am de contract… Pentru fotbalul românesc ar fi bine să ajungă FCSB în grupele Champions League, dar e incredibil de greu. Am văzut ce echipe putem întâlni încă din turul doi, echipe cu bugete mari, echipe valoroase, e foarte greu," a spus Popa pentru Pro TV și Sport.ro.