"Gala" a fost ținută la restaurantul "The White House" din Paris și au participat peste 250 de invitați, dintre care colegi de echipă, membri ai staff-ului tehnic și prieteni apropiați. În cadrul acestei petreceri, Mbappe și-a luat rămas bun de la această etapă a carierei sale.

Seara a fost plină de emoție și momentul culminant a fost discursul lui Mbappe. A luat microfonul în aplauzele celor prezenți și s-a adresat invitaților cu recunoștință.

"Suntem aici ca o familie, toți cei care sunteți aici, vă consider pe toți familie. Îmi sunteți doar cei dragi, va fi ușor să vorbesc, va fi ușor să-mi deschid inima, nu există un mesaj de trecut cu vederea, nu există ambiguități posibile. Vreau să vă mulțumesc din toată inima mea și toți cei care sunteți aici sunteți pentru că ați avut o influență asupra mea," a spus Mbappé, iar cuvintele sale au rezonat profund cu cei prezenți.

Mbappé giving a speech at his farewell party tonight.pic.twitter.com/HoaHn2yn22 — AM (@AbsoluteMbappe) May 20, 2024

PSG l-a achiziționat pe Kylian Mbappe în 2018 de la AS Monaco. Șeicii din Paris au achitat nu mai puțin de 180 de milioane de euro pentru starul cotat atunci la 120 de milioane de site-urile de specialitate.

Cifrele lui Mbappe la PSG

În cele șase sezoane petrecute alături de parizieni, starul francez și-a trecut în cont:

307 meciuri jucate

256 de goluri marcate

108 pase decisive livrate

24.579 minute prestate în tricoul lui PSG

Ce a spus Kylian Mbappe despre plecarea de la PSG

Așa cum se zvonea în presa internațională de ceva timp, Kylian Mbappe nu va mai rămâne la PSG și în sezonul următor. Superstarul francez și-a anunțat plecarea de la formația din Paris printr-un videoclip ce a devenit rapid viral în mediul online.

”Salut! Sunt Kylian. Vreau să vorbesc cu voi. Mereu am vrut. Vreau să anunț că ăsta este ultimul meu an la PSG. Aventura noastră se va încheia în săptămânile următoare. Sunt emoționat. Sunt onorat că am purtat tricoul celui mai mare club din Franța”, a spus Kylian Mbappe, într-un videoclip postat pe Twitter.