Adevărul gol-goluț. De ce a plecat Louis Munteanu de la Fiorentina la Farul Constanța

"Am fost decis să vin aici, vreau să adun cât mai multe meciuri. Au fost și alte variante, dar nu au contat pentru mine. Așa cum am spus mai devreme, vreau să fac diferența meci de meci și să-mi ajut echipa să-și îndeplinescă obiectivele.

Am urmărit toate meciurile Farului de până acum, atât din campionat, cât și din cupele europene, mi-aș fi dorit să fiu și eu lângă colegii mei, să-i pot ajuta la o adică. Din păcate, nu s-a putut mai repede, dar sunt fericit că s-a întâmplat așa până la urmă", a declarat Louis Munteanu, într-un interviu pentru site-ul LPF.

"Mă bucur foarte mult că am revenit, sper să am evoluții cât mai bune pentru că sunt atacant și asta mi-am propus, adică să am cât mai multe realizări ofensive pentru echipa mea"





Louis Munteanu

Impresriat de italianul Pietro Chiodi, Louis Munteanu e născut în Vaslui și e format la Academia Hagi. Are 21 de ani și e înalt de 1,84 m. Cota de piață actuală, 1,4 milioane de euro, e cea mai înaltă atinsă în carieră.