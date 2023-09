Antrenorul lui Getafe, explicație despre împrumutul controversat al lui Mason Greenwood

"Diavolii roșii" anunţaseră viitoarea plecare a atacantului, în ciuda faptului că a fost scos de sub urmărire penală, în luna februarie, în procesul în care era acuzat de tentativă de viol şi de agresiune.

Mason Greenwood a fost arestat în ianuarie 2022, după ce pe reţelele de socializare au fost postate fotografii şi videoclipuri în care apărea o tânără cu faţa însângerată şi vânătăi pe corp. El fusese acuzat de aceeaşi reclamantă de tentativă de viol şi agresiune pentru fapte care ar fi fost comise în 2021.

Jose Bordalas a explicat că alegerea împrumutului atacantului britanic este una asumată.

"Este o situație delicată. Toată lumea știe ceea ce s-a întâmplat și măsurile potrivite au fost luate. Nu putem vorbi decât despre fotbal. Este o persoană achitată. Este un jucător de un nivel ridicat, a venit cu mult entuziasm", a spus tehnicianul.

Format la Manchester United, Mason Greenwood a debutat ca profesionist în 2019, reuşind 35 de goluri în 129 de meciuri. În februarie 2021, fotbalistul şi-a prelungit contractul până în 2025.

Clubul l-a suspendat pe 30 ianuarie 2022, la câteva ore de la apariția acuzaţiilor, şi a lansat puţin după aceea o anchetă internă.

Mason Greenwood will formally return to Manchester United in June 2024 as he has left the club on loan to join Getafe ???? #MUFC

Understand Man United pay more than 50% of salary, just small part covered by Getafe. pic.twitter.com/ksK5M0DsDg