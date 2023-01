Acuzații pentru CFR Cluj în Italia: "Directorul sportiv e un mincinos și vom cere despăgubiri! Sunt jucători neplătiți"

În septembrie, CFR Cluj anunța un transfer spectaculos. Mbaye (28 de ani), fundaș dreapta cu 142 de meciuri în Serie A, la formații precum Inter, Livorno sau Bologna, se alătura lotului condus de Dan Petrescu. Totuși, senegalezul nu a fost trecut pe lista LPF sau UEFA și a apărut în lot la un singur joc, din Cupa României, cu CSC Dumbrăvița (10 noiembrie, 5-0, rezervă neutilizată).

Giuseppe Accardi, impresarul lui Ibrahima Mbaye, acuzații la adresa lui CFR Cluj

Câteva zile mai târziu, în noiembrie, impresarul Giuseppe Accardi (58 de ani), fost jucător în Serie A, se arata dezamăgit că Ibrahima Mbaye nici măcar nu a fost trecut pe listă și spunea că în ianuarie îi va căuta fotbalistului un nou angajament, catalogând situația drept una "paradoxală".

Acum, Accardi a revenit cu un intervu în presa din Italia în care spune că Mbaye nici măcar nu se poate întoarce în România și îl numește "mincinos" pe directorul sportiv Răzvan Zamfir. Mai mult, agentul susține că Mbaye are salarii restante, la fel ca alți jucători din lotul campioanei României.

"Jucătorul nu este pe listă și nici nu se poate întoarce în România pentru că nu are permis de muncă", a spus Accardi, pentru TMW, adăugând că ia în calcul "măsuri legale".

Accardi: "Răzvan Zamfir este un mincinos. Mbaye a ajutat niște jucători africani cu bani"

Ulterior, italianul a vorbit despre Răzvan Zamfir, directorul sportiv al lui CFR Cluj, cel cu care ar fi discutat situația lui Ibrahima Mbaye: "Mi-a zis doar minciuni. E un mincinos! Mai mult decât atât, jucătorul nici măcar nu și-a primit ultimele salarii. Și mai sunt și alți jucători în aceeași situație. Mbaye chiar le-a dat bani unor jucători africani pentru a-i ajuta".

În același interviu, Giuseppe Accardi a explicat cum s-a realizat în toamnă transferul lui Ibrahima Mbaye la CFR Cluj, dar și ce s-a întâmplat ulterior.

"După plecarea de la Bologna, Răzvan Zamfir a pus o mare presiune. Negociam cu niște echipe din SUA, dar, în cele din urmă, am fost convinși de aprecierea directorului sportiv și am acceptat. Când am semnat contractul eram fericiți, dar apoi nu l-au trecut pe listă.

Pe 17 decembrie, când Ibra se întorcea în Italia, a fost oprit la Biroul de Imigrări și i s-a spus că nu poate reveni în România pentru că nu are permis de muncă. Dar ce e și mai rău este altceva: nu a fost luat niciodată în calcul de antrenor.

Acum nu se poate întorce în România, sunt niște probleme birocratice. Acum vom lua măsuri pe căi legale. Vom cere rezilierea contractului și despăgubiri. Am vorbit cu avocații. Ei nu l-au trecut pe listă, iar noi putem cere asta", a mai spus Accardi.

Ibrahima Mbaye, internațional senegalez cu peste 140 de meciuri în Serie A

Ibrahima Mbaye, fundaș dreapta, nu a fost trecut de CFR Cluj pe lista pentru Liga 1. Pe postul său, formația din Gruia îi are la dispoziție pe Cristi Manea și Christopher Braun.

Senegalezul a apărut în lotul lui CFR Cluj la o singură partidă, cea cu Dumbrăvița (5-0), din Cupa României, însă și atunci a fost rezervă neutilizată.

Format de Inter Milano, unde a strâns și 9 meciuri la prima echipă, Ibrahima Mbaye a mai jucat la Livorno și Bologna. La ultima, a strâns 131 de meciuri și cinci goluri în șapte sezoane și jumătate (2015-2022)