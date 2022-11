Pleacă de la CFR! Fotbalistul cu peste 140 de meciuri în Serie A s-a săturat, iar agentul a anunțat decizia

Anunțul este făcut chiar de agentul senegalezului, Giuseppe Accardi, care a spus pentru TMW: "Am avut multe variante, am analizat și am considerat că cea mai bună este Clujul. Apoi, am aflat că nici nu este pe listă. În ianuarie vom căuta un nou club. E o situație paradoxală".

Agentul lui Ibrahima Mbaye anunță plecarea jucătorului de la CFR Cluj

Ibrahima Mbaye, fundaș dreapta, nu a fost trecut de CFR Cluj pe lista pentru Liga 1. Pe postul său, formația din Gruia îi are la dispoziție pe Cristi Manea și Christopher Braun.

Senegalezul a apărut în lotul lui CFR Cluj la o singură partidă, cea cu Dumbrăvița (5-0), din Cupa României, însă și atunci a fost rezervă neutilizată.

Format de Inter Milano, unde a strâns și 9 meciuri la prima echipă, Ibrahima Mbaye a mai jucat la Livorno și Bologna. La ultima, a strâns 131 de meciuri și cinci goluri în șapte sezoane și jumătate (2015-2022)