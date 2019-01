Acum 5 ani visau la titlu, azi se ROAGA sa primeasca bani! Situatia INCREDIBILA a unei foste echipe de Europa

O echipa istorica le cere fanilor sa semneze petitia pentru sustinerea activitatii ei.

Pandurii Tg. Jiu ocupa pozitia a 10-a in clasamentul Ligii 2, dar se afla in procedura de insolventa si isi vede viitorul amenintat pentru ca membrii asociati ai clubului - Complexul Energetic Oltenia, Consiliul Judetean Gorj, Consiliul Local Tg. Jiu, Artego si USMO - refuza sa plateasca restantele neachitate, in ultimii ani, drept contributii la bugetul echipei de fotbal, asa cum s-a angajat fiecare in parte.

La instanta de fond judecata de Tribunalul din Tg. Jiu, CS Pandurii a castigat, in vara lui 2018, in baza unei decizii nedefinitive, dar executorii, peste 9 milioane de lei de la actionari, motiv pentru care a inceput ulterior demersurile de executare silita. Presa a scris atunci ca singurul actionar care a scapat de o astfel de situatie ingrata, ce presupune costuri substantiale pe parcursul proceselor, a fost SC Artego, dupa ce compania a decis sa se retraga din actionariatul clubului, dar sa plateasca esalonat o suma de bani care sa duca la stingerea conflictului. Ceilalti actionari au refuzat varianta unor intelegeri amiabile si, ca urmare, se afla inca implicati in mai multe procese cu clubul de fotbal. Procesul a fost amanat pentru ianuarie 2019 si va fi judecat de Curtea de Apel Craiova.

In plus, clubul e fortat sa evolueze pe un teren sintetic de langa Stadionul "Municipal - Tudor Vladimirescu" din Tg. Jiu, care a fost finalizata de mai bine de un an, are o capacitate de aproape 12.500 de locuri si a costat peste 22 de milioane de euro, din cauza ca autoritatile locale asteapta fonduri de la CNI pentru lucrarile de amenajare exterioara a zonei adiacenta arenei, sumele respective nefiind prevazute, cum era normal, la inceperea lucrarilor.

Intregul comunicat de pe site-ul www.petitieonline.com:

"Echipa de fotbal a orasului Targu Jiu, Pandurii, formatie care a scris istorie pentru fotbalul gorjean de peste 55 de ani, trece prin momente dificile de mai bine de doi ani. Din pacate, s-a ajuns la situatia actuala tocmai pentru ca autoritatile locale par sa fi uitat acest lucru - ca PANDURII ESTE ECHIPA DE FOTBAL A ORASULUI TARGU JIU! Aflat acum in procedura de reorganizare, clubul Pandurii Targu Jiu nu mai beneficiaza de sprijinul membrilor asociati, care au fondat practic echipa, dar care de mai bine de doi ani au abandonat-o.

De suferit a avut nu numai echipa Pandurii Targu Jiu - care evolueaza acum in Liga a doua a Campionatului National de Fotbal, ci si Centrul de Copii si Juniori al clubului Pandurii, respectiv sute de copii si tineri care au evoluat sau ar fi putut evolua la Pandurii daca lucrurile ar fi stat normal si clubul nu ar fi fost adus in situatia de a intra in insolventa in anul 2016. Multi copii si juniori au abandonat fotbalul sau au plecat catre cluburi private, performantele juniorilor care evolueaza in Campionatul National s-au redus, la fel si cele ale copiilor care evolueaza in Campionatele judetene.

De suferit au avut si suporterii echipei sau iubitorii de fotbal care veneau cu miile pe Stadionul Municipal chiar si inainte de promovarea echipei in Liga I. Nu s-au putut deplasa la Severin sau Motru si echipa a avut de suferit pentru ca nu a avut alaturi publicul care sa incurajeze jucatorii, rezultatele fiind si din acest motiv slabe. In anul 2018, Pandurii a revenit la Targu Jiu, joaca provizoriu pe terenul sintetic amenajat pentru grupele de copii si juniori si spera sa poata reveni anul acesta in propria casa, pe terenul din incinta Stadionului Municipal, acolo unde echipa a scris zeci de ani de istorie.

Ne propunem sa reamintim tuturor gorjenilor ca Pandurii este echipa orasului Targu Jiu si ca a scris pagini frumoase de istorie pentru generatii de jucatori, antrenori si suporteri, mai multe generatii de tineri crescand alaturi de Pandurii in cei peste 55 de ani de istorie. Pentru ca sustinatorii echipei Pandurii vor sa se bucure din nou de meciurile echipei favorite si pentru a oferi din nou prilej de bucurii copiilor si tinerilor care se indreapta catre acest sport, ne adresam prin aceasta petitie tuturor celor care au puterea de a face ceva pentru a ajuta clubul sa isi revina si pentru a readuce Pandurii in casa in care echipa s-a nascut si a crescut si acolo unde a scris istorie pentru Municipiul Targu Jiu:

- Solicitam autoritatilor locale sa sprijine fotbalul gorjean si sa fie alaturi de Pandurii la fel ca atunci cand au fondat echipa de fotbal;

- Solicitam autoritatilor locale sa grabeasca demersurile pentru a finaliza lucrarile la Stadionul Municipal din Targu Jiu;

- Solicitam revenirea pe propriul teren a echipei de fotbal Pandurii si inaugurarea cat mai rapida a noului stadion;

- Solicitam o mai mare implicare in sprijinirea activitatii Centrului de Copii si Juniori al echipei Pandurii, pentru ca acolo sa se pregateasca in conditii normale cat mai multi copii si tineri care acum disputa meciurile oficiale pe terenurile din Complexul Sportiv Municipal.

Daca esti suporter al echipei Pandurii sau daca doar te-ai bucurat alaturi de echipa la promovarea istorica din anul 2005 in Liga I, sau atunci cand Pandurii devenea vicecampioana a Romaniei, in anul 2013, ori la meciurile sustinute de Pandurii in grupele Europa League, te invitam sa semnezi aceasta petitie care va fi adresata autoritatilor locale responsabile si parlamentarilor gorjeni care se pot implica mai mult pentru ca Pandurii sa continue traditia fotbalului gorjean! Hai sa ne bucuram din nou impreuna la un meci al echipei Pandurii, pe stadionul Municipal din Targu Jiu! Hai sa ne unim fortele pentru a putea vedea cat mai curand echipa Pandurii in propria casa!

HAI PANDURII!”

Pandurii Tg. Jiu a fost infiintat in 1962, dar a petrecut mare parte din istoria sa in Divizia B si in Divizia C. A mai purtat numele de "Victoria", "Cimentul" si "Gloria" si a promovat in Liga 1 in 2005. In palmaresul sau se gasesc un titlu de vicecampioana (2012-2013), o finala de Cupa Ligii (2014-2015) si o Cupa Romaniei U17 (2016). Echipa a reusit o calificare istorica in grupele Europa League, in sezonul 2013-2014, dupa ce a trecut in preliminarii de Levadia Tallinn, Hapoel Tel Aviv si Sporting Braga, pentru ca in Grupa E sa infrunte Pacos de Ferreira, Dnipro Dnipropetrovsk si Fiorentina, remizand de doua ori cu formantia portugheza. De-a lungul vremii, la formatia gorjeana au jucat sau antrenat nume importante ale fotbalului romanesc (Ilie Balaci, Titus Ozon, Victor Piturca, Liviu Ciobotariu, Ionut Lutu, Petre Grigoras, Rodin Voinea, Teodor Taralunga, Stefan Nanu), pentru ca, in ultimii ani, la Pandurii sa evolueze jucatori valorosi, precum Vlad Chiriches, Lucian Sanmartean, Alexandru Maxim, Mihai Pintilii, George Tucudean, Constant Djapka, Gabriel Matei, Ovidiu Herea, Ionut Rada, Ousmane Viera, Dan Nistor, Marko Momcilovici, Paul Anton, Razvan Stanca sau Mihai Radut. In acest moment, antrenor este Adrian Bogoi.