Patronul FCSB s-a deplasat personal la sediul LPF pentru a-i convinge pe reprezentanții cluburilor din Superligă să voteze pentru eliminarea regulii U21, care obligă echipele să aibă în permanență pe teren un jucător eligibil pentru loturile de tineret.

Becali nu a avut câștig de cauză, chiar dacă era ferm convins, cu o zi înainte, că toate cluburile vor vota pentru inițiativa sa. După Adunarea Generală, omul de afaceri a avut un discurs dur.

După ce Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, i-a răspuns lui Becali, acum a venit și rândul lui Andrei Nicolescu să vorbească despre acest subiect.

Andrei Nicolescu, replică pentru Becali: ”Nu e un limbaj de secolul în care trăim”

„Și noi credem că a fost prea mult, ies dintr-o normalitate și o colegialitate care trebuie respectată. Nu e un limbaj de secolul în care trăim, nu e nici măcar o realitatea pe care s-o putem accepta la nivel de relaționare interumană. Dar cred că sunt destule pârghii ca măsurile să fie luate. Nu e cazul ca noi să adâncim această criză. Nu are rost, nu cred că se produce niciun efect în partea cealaltă.

Eu am văzut comunicatul celor de la Rapid, care e de superbun simț și cred că aceeași poziție trebuie s-o aibă toată lumea, iar dacă noi ceilalți am avea o poziție mult mai intransigentă, mai fermă și mai agresivă, mă îndoiesc că ceva s-ar schimba în viitor în relația pe care am avea-o cu acel club”, a spus Andrei Nicolescu, unul dintre acționarii lui Dinamo, pentru PRO TV.

VIDEO - Andrei Nicolescu, replică pentru Gigi Becali

Dinamo, program ”de foc” în primele etape din Superligă!

După un singur sezon în Liga 2, Dinamo a revenit în Superligă, dar are un program infernal în primele etape.

În prima rundă, ”câinii” vor primi vizita celor de la Universitatea Craiova, una dintre echipele ”cu pretenții” din Superligă. În a doua etapă, Dinamo va juca derby-ul cu FCSB, după care va urma partida cu Sepsi OSK, deținătoarea Cupei României.

În etapa a șaptea, Dinamo va avea un nou derby, pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești, iar în etapa a opta se va deplasa în Giulești pentru un nou meci „de foc”, cu Rapid București.