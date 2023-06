Vlad Iacob se apără, după ce Gigi Becali l-a numit „sclav”, pentru că i-a respins inițiativa

Oficialul lui Dinamo a respins acuzațiile formulate de Dinamo, susținând că niciodată n-a luat legătura cu vreun reprezentant al LPF în încercarea de a obține favoruri pentru clubul său.

„Nu am ce să comentez legat de declaraţia domnului Becali. Sunt alţii care pot comenta în legătură cu dânsul. Consider că nu trebuie să se ajungă la astfel de jigniri dacă altcineva are o altă părere faţă de dânsul.

Legat de motivul votului, am considerat că e mai bine aşa pentru Dinamo şi implicit pentru fotbalul românesc.

Niciodată nu am luat legătura cu cineva de la LPF, care să ne direcţioneze votul sau să ne inducă ideea de a vota într-un anumit fel.

Repet, am votat doar cum am considerat că e mai bine pentru Dinamo şi fotbalul românesc”, a spus Vlad Iacob, potrivit Orangesport.

Gigi Becali cere eliminarea regulei U21

Patronul FCSB, Gigi Becali, a mers marți dimineață, în jurul orei 11:00, la sediul LPF, înaintea începerii Adunării Generale. Omul de afaceri a încercat să-i convingă pe reprezentanții cluburilor din Superliga să facă front comun, în încercarea de a schimba regula U21.

Luni, cu o zi înainte de reuniunea de la sediul păstorit de Gino Iorgulescu, Becali spunea că toate cluburile vor fi de acord cu inițiativa sa.

„Ia la cunoștință Burleanu că noi, 16 echipe, nu mai jucăm cu jucător U21. Asta e nebunia nebuniilor, adică unul care ne slujește nouă ne comandă nouă ceea ce noi nu vrem? Nu trebuie niciun Comitet Executiv. 16 cluburi semnează că nu vor, la revedere!”, spunea latifundiarul, luni seara - mai multe detalii AICI.



