"Acolo o sa se faca NOUL STADION!" Veste URIASA pentru fanii 'cainilor' din partea presedintelui CS Dinamo

Dinamo este tot mai aproape sa aiba un stadion nou!

Dupa ce Ministrul de Interne, Marcel Vela, a vizitat Parcul Sportiv Dinamo alaturi de reprezentantii programului DDB si le-a promis dinamovistilor ca se vor putea bucura si ei de un stadion nou, la fel ca rivalii de la Steaua si Rapid. Spre dezamagirea 'cainilor', noua arena nu va lua locul celei vechi, ci va fi construita in spatele acesteia, in zona unde se afla acum velodromul. Aceasta varianta a fost confirmata si de Ionut Popa, presedintele CS Dinamo, care a dezvaluit ca se vrea si renovarea poligonului de tir din complex.

"Viitorul stadion va fi construit pe o suprafata care nu prezinta probleme de litigiu. Toata lumea a fost de acord ca acolo se poate face stadionul, nu in locul actualei arene.

Poligonul de tir in care se antreneza, in prezent, Laura Coman, cea mai valoreasa sportiva din tirul mondial, este unul invechit si trebuie urgent modernizat. Vom face acest lucru cat se poate de repede, Laura este o sportiva de top a Romaniei si atat ea cat si componentii de tir ai clubului Dinamo trebuie sa beneficieze de conditii foarte bune de pregatire.

Stiu ca per ansamblu avem o baza de pregatire invechita. Au inceput sa faca evaluarile legate de aceasta baza pe care sper sa o aduc cat mai repede la un standard de normalitate", a spus Popa conform Prosport.

Presedintele Clubului Sportiv Dinamo a comentat si situatia sportiva a echipei patronate de Ionut Negoita si a criticat voalat politica clubului:

"Daca echipa de fotbal Dinamo s-ar fi aflat sub patronajul meu, probabil ca eu as fi stiut sa manageriez altfel, dar nu vreau sa vorbesc despre asta deoarece Dinamo nu apartine de CS Dinamo. Imi pare rau de ce se intampla la echipa de fotbal in momentul de fata, speram sa ne salvam de la retrogradare pentru ca asa cum am mai spus, Dinamo este un brand foarte mare al fotbalului si sportului romanesc, iar echipa de fotbal nu trebuie sa ajunga in divizia 2", a adaugat Popa.

Stadionul Dinamo despre care Ministrul de Interne Marcel Vela a promis ca va fi construit, ar trebui sa aiba o capacitate de 33 de mii de locuri si sa nu aiba pista de atletism.