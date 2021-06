"Acesta este obiectivul!" Primele impresii ale lui Hagi dupa amicalul cu Rapid! Ce a spus despre echipa si ce obiectiv are in noul sezon 

Rapid si Farul Constanta s-au intalnit intr-un amical, 1-1.

Gica Hagi s-a intors pe banca tehnica dupa un an de pauza si o va pregati pe Farul Constanta in noul sezon din Liga 1. Echipa sa a jucat amicalul cu Rapid la Brasov, iar 'Regele' a dezvaluit ce isi doreste de la fotbalistii sai si care sunt obiectivele pe care le are.

"E obiectivul nostru sa alergam foarte mult, sa invatam si partea tactica, dar si cea fizica, suntem la inceput de pregatire, cred ca fiecare a incercat sa dea cat poate, chiar daca eu i-am impins mai mult decat puteau.

Suntem in perioada in care vreau sa ii cunosc pe toti, sa ii simt, sa iau cele mai bune decizii. Imi doresc sa fim o echipa care are o posesie foarte buna si fara minge sa presioneze intotdeauna.

Suntem la inceput, e devreme sa tragem concluzii. Toate echipele care au ajuns in Liga 1 au ajuns pe merit, au valoare, toate vor fi puternice, dar noi trebuie sa ne preocupam de noi. Important e sa impingem toti intr-o directie, sa fim uniti, sper ca toata lumea a inteles si vom face acest lucru.

Nu stiu cum o sa fie noul sezon, stiu ca in fotbal e foarte greu. Suntem la inceput, daca vrem sa fim cei mai buni, trebuie sa muncim si sa jucam un fotbal colectiv foarte bun.

Playoff este obiectivul din punct de vedere al clasarii. Incercam sa fim pregatiti, e mult de munca pentru ca trebuie sa avem o mentalitate de invingator, trebuie sa reconstruim totul.

Am avut acel an de pauza, din cand in cand e mai bine sa iei o pauza, imi doream sa ma intorc pe teren si mi-e bine acum. Mi-am dorit pauza, aveam nevoie, acum m-am intors", a spus Hagi la finalul meciului.