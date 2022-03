Noul „cuvânt de ordine” de la Dinamo! Stoican, sătul de greșelile individuale comise de fotbaliștii săi

La finalul partidei, Flavius Stoican, antrenorul lui Dinamo, a susținut că elevii săi ar trebui să dea dovadă de mai mult echilibru atunci când intră pe teren.

Cuvintele lui Stoican vin în contextul în care Steliano Filip a comis un fault brutal în minutul 45+2 al primei reprize și și-a lăsat echipa în zece înainte de intrarea la cabine.

„E greu împotriva CFR-ului și 11 contra 11. Faptul că CFR a profitat de omul în plus se datorează echipei lor puternice, a profitat la maximum. Noi trebuie să învățăm din greșeli pentru că se repetă aceste eliminări și trebuie să fim mai responsabili pentru că ne costă. Tot timpul am spus că trebuie să fim echilibrați, să nu ne ia mințile dorința și atitudinea.

Până atunci am închis bine culoarele, spațiile, dar am primit acel cartonaș roșu și totul s-a rupt. În plus, sănătatea jucătorilor noștri pe care-i avem în infirmerie și-a spus cuvântul și nu puteam spera la mai mult din acest joc.

Trebuie să fim atenți, echilibrați, să avem aceeași atitudine și dorință, cuvântul de ordine trebuie să fie echilibru. Nu o să fie ușor, dar începem un nou campionat și încercăm să scoatem maximum din orice meci”, a susținut Flavius Stoican la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo.

Dinamo a încheiat sezonul regulat pe locul 14, cu 17 puncte.