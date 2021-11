"Acesta e nivelul fotbalului românesc". Dan Petrescu, declarații la rece despre diferența din Liga 1 și Europa

CFR Cluj continuă seria victoriilor în campionatul românesc și s-a detașat față de urmăritoarele FCSB și Universitatea Craiova.

Dan Petrescu a declarat că este mulțumit de jocul prestat de echipa sa și de aportul pe care l-au adus jucătorii trimiși pe teren pe banca de rezerve, însă a explicat că lupta pentru titlu nu este încă încheiată.

"Important e că nu am luat gol, am mai câștigat un meci. Nu a fost ușor, se vede că au schimbat antrenorul și că îi cunoște foarte bine. Am făcut schimbări inspirate, s-a văzut și plusul nostru de experiență.

CFR e o echipă bun, campionatul e lung. În 24 de meciuri se pot întâmpla multe, parcursul e foarte bun, cu 14 victorii din 16 meciuri. Mai e mult până departe, eu sunt echilibrat și conștient de situație. Sunt șapte meciuri în 22 de zile, va fi foarte greu.

Emoții în Europa League



E normal ce se întâmplă, pentru că acesta este nivelul fotbalului românesc, atunci ne ieșeau toate, echipa a fost antrenată de la început de mine. Adversarii de acum sunt mult mai puternici decât noi. Joi va fi mult mai greu, trebuie să ne jucăm șansele, să mergem să obținem o victorie care să ne mențină în cursa pentru locul doi.", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei, la DigiSport.

Randers - CFR Cluj e joi, de la ora 22:00, pe PRO X și VOYO.