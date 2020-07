Abia externat din spital, Dan Petrescu se plimba prin oras! Cum a fost surprins antrenorul lui CFR Cluj!

Dan Petrescu a fost internat in spital dupa ce a acuzat dureri de cap si febra din cauza coronavirusului.

Dupa externare, el ar fi trebuit sa stea 14 zile in carantina, insa, potrivit Antena Sport, nu a respectat acest lucru.

El ar fi fost vazut pe o strada din Cluj-Napoca de un trecator care a avut prezenta de spirit pentru a ii face fotografii. In imagini se vede ca antrenorul CFR-ului nu poarta masca pe fata, ci o tine pe frunte.

In cadrul clubului, saptamana a inceput cu vesti bune. Din cele 26 de persoane infectate cu noul coronavirus, cei mai multi dintre fotbalisti au primit rezultate negative la ultimele teste si au fost lasati sa se antreneze.

Ei au repetat testele, iar rezultatele sunt asteptate astazi. In cazul in care acestea vor fi negative, CFR Cluj va juca, de la ora 21:30, in compania celor de la FC Botosani.