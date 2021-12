A treia oară e cu noroc? Mirel Rădoi, principalul favorit să-l înlocuiască pe Reghecampf pe banca Craiovei

CS Universitatea Craiova a terminat anul 2021 pe locul al cincilea în Liga 1, cu 32 de puncte acumulate în 21 de etape jucate.

În semifinalele Cupei României, dar cu șapte meciuri fără victorie în campionat

Oltenii se află la 25 de puncte distanță de CFR Cluj, liderul clasamentului, și are emoții serioase pentru participarea în play-off, pentru prima dată în ultimii ani. Următoarele clasate în Liga 1 sunt Rapid (32p), FCV Farul (29p), FC Argeș (28p), UTA (27p) și Sepsi (26p). Până la finalul sezonului regulat, "alb-albaștrii" au un program dificil, urmând să mai joace cu Rapid (22 ianuarie), Sepsi (29 ianuarie), CFR Cluj (5 februarie), Dinamo (9 februarie) și FCU Craiova 1948 (12 februarie).

Deși s-a calificat în semifinalele Cupei României, alături de Sepsi, FC Voluntari și FC Argeș, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf a dezamăgit în campionat, unde a ajuns la șapte meciuri fără victorie. În acest interval, oltenii au pierdut cu FCV Farul (0-1), FC Argeș (2-3) și FCSB (2-3) și au remizat cu FC Botoșani (2-2), FC Voluntari (1-1), UTA Arad (0-0) și Gaz Metan Mediaș (1-1). Departe de forța ofensivă arătată în stagiunile precedente, când a fost o pretendentă serioasă la câștigarea titlului de campioană, oficialii clubului analizează inclusiv o schimbare la nivelul băncii tehnice pentru a produce un șoc benefic.

Rădoi și Craiova, stiluri și filosofii compatibile

În perioada următoare, patronul Mihai Rotaru și oficialii clubului vor analiza măsurile necesare pentru redresarea rezultatelor echipei, în condițiile în care Craiova are unul dintre cele mai valoroase loturi din Liga 1 și nu există probleme cu plata salariilor, așa cum se întâmplă la majoritatea cluburilor din Liga 1. Pe masă se află și posibilitatea despărțirii de Laurențiu Reghecampf, care nu a adus încă saltul valoric așteptat pentru echipă, deși este în funcție de cinci luni.

Favorit să îl înlocuiască este Mirel Rădoi, cel care s-a despărțit la finalul acestui an de FRF. Se consideră că fostul selecționer are o filosofie fotbalistică și un stil de joc compatibile cu cele ale Craiovei. Rădoi a mai fost aproape în două rânduri de CSU Craiova, în septembrie 2019 și în noiembrie 2020, iar salariul avut la echipa națională, 250.000 de euro, poate fi susținut de club.

Rădoi, oltean și fan Craiova, dar nu a jucat niciodată pentru "Știința"

Născut în Oltenia, la Drobeta-Turnu Severin, Rădoi a fost fan în copilărie al Universității Craiova, dar nu a apucat să evolueze niciun meci pentru "Știința". El s-a format la juniorii clubului Drobeta-Turnu Severin și a jucat un sezon la Extensiv Craiova (1999-2000). A mai fost apoi legitimat la Steaua / FCSB (2000-2008), care a plătit 50.000 de euro în schimbul său, sumă pe care "alb-albaștrii" au considerat-o prea mare pentru un junior, pentru că în lot îi mai aveau pe Florin Șoavă și Ștefan Grigorie pe postul său.

A mers apoi în Golful Persic, la Al Hilal Riad (2009-2011 / Arabia Saudită / 6 mil. euro), Al Ain (2011-2014 / Emiratele Arabe Unite / 4.2 mil. euro), Al Ahli Dubai (2014-2015 / Emiratele Arabe Unite) și Al Arabi Doha (2015 / Qatar). Fostul selecționer a debutat la seniori, la Extensiv, sub conducerea lui Sorin Cârțu, actualul președinte al "Științei", care ar fi plătit transferul său din propriul buzunar.

Reghecampf, pierdere financiară imensă și revenire pe lista posibililor selecționeri

La momentul semnării contractului cu Craiova, s-a scris că Laurențiu Rgehecampf ar avea un contract imens pentru antrenorii din Liga 1, 500.000 de euro plus bonusuri, dar tehnicianul ar câștiga în jur de 200.000 de euro, plus prime de performanță. Reghe, care are oferte bănoase din zona Golfului Persic, ar fi și el nemulțumit de situația actuală, pentru că are șanse foarte mici să intre în posesia bonusurilor.

El ar urma să încaseze primele pentru punctele acumulate doar dacă echipa se clasează pe podium, la finalul sezonului, respectiv 200 de euro per punct pentru ocuparea locului trei, 300 de euro în cazul în care Craiova termină pe poziția secundă și 400 de euro, dacă oltenii câștigă campionatul. La aceste eventuale zeci de mii de euro, antrenorul mai are bonusuri pentru pentru calificarea în grupele Champions League (500.000 euro), pentru accederea în faza principală a Europa League (300.000 euro) și Conference League (150.000 euro), dar însăși prezența în cupele europene în sezonul următor este în pericol, după ultimele prestații și rezultate.

La Ahli Jeddah, ultimul club antrenat în Arabia Saudită, antrenorul a avut un salariu de 4 milioane de dolari pe sezon, iar ulterior a avut oferte de 1-2 milioane de euro din zona arabă. Reghecampf, aflat în plin divorț cu scandal de impresara Ana Maria Prodan, s-a întors în Liga 1 doar pentru că a crezut că poate câștiga titlul de campion. În cazul în care pleacă de la Craiova, Regehecampf reintră pe lista posibilor selecționeri ai României, acolo unde se mai află Dan Petrescu, Edi Iordănescu și Adrian Mutu.