A prins doar 30 de minute cu U Cluj, însă a fost criticat dur de Gigi Becali: "Doamne ferește de așa ceva!"

La finalul unui meci extrem de slab făcut de ambele echipe, cu mici sclipiri în repriza secundă, Gigi Becali și-a criticat dur jucătorii. Nu a scăpat de "săpuneală" nici Alexandru Băluță, care a fost trimis pe teren în minutul 60, în locul lui Marius Ștefănescu.

"Băluță nu mai e cel de anul trecut. Să vezi, la antrenamente, ceva bombă. Nu mai e cel de anul trecut. Doamne ferește de așa ceva", a spus Gigi Becali la televiziunea Digisport.

În sezonul precedent, Alexandru Băluță a jucat 36 de meciuri în tricoul lui FCSB, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere șapte pase decisive.

1,2 milioane de euro este cota de piață a jucătorului de bandă, potrivit site-urilor de specialitate.

Becali a vrut să joace cu Băluță fundaș stânga

"Am vrut să-l bag pe Băluță și nu știam ce să fac. Așa am vrut să fac (să joace Băluță și Ștefănescu, n.r.), dar nu se poate să intre Băluță în locul lui Crețu. Păi de ce nu se poate? Da, așa am vrut, fundaș dreapta. Ce problemă aveam noi cu ei?

Dacă nu făcea Edjouma penalty aveam vreo problemă?", a mai spus Gigi Becali, pentru sursa citată mai sus - detalii AICI.