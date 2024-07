Darius Olaru are curaj să spună! Căpitanul de la FCSB, discurs cu atitudine după remiza cu U Cluj

Au marcat: Musi ’51 / Nistor ’57 (penalti)

Darius Olaru, component al naționalei la EURO, a recunoscut că nu e la nivelul maxim încă.

„Nu am știu să gestionăm, pe viitor trebuie să o facem mult mai bine. Primul obiectiv e să intrăm în grupele Champions League. Dar luăm totul pas cu pas, jucăm cu Virtus și Slobozia, apoi cu Maccabi. Eu nu am avut vacanță, am avut vreo 6 zile înainte de EURO. Eu încă nu sunt sută la sută, pentru că am fost acolo și nu am ritm, nu prea am jucat. Trebuie să mai acumulez. Momentan eu nu mă gândesc la transfer, o iau pas cu pas”, a declarat Darius Olaru, la Prima TV.

FCSB - ”U” Cluj 1-1

După o primă repriză tăcută, FCSB a deblocat în cele din urmă tabela de marcaj în actul secund. Adrian Șut i-a ”pus” mingea lui Alexandru Musi, care nu a iertat și a șutat exemplar de la marginea careului.

La doar șase minute, ”șepcile roșii” au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, fructificată de Dan Nistor. Tabela a rămas intactă până la finalul meciului, iar FCSB și ”U” Cluj au obținut un punct.

FCSB: Târnovanu – Creţu (Antwi ’71), Ngezana, Dawa, Radunovic – Lixandru (Edjouma ’46), Şut (Alhassan ’63) – Ştefănescu (Băluţă ’63), Olaru, Musi – D. Popa (Miculescu ’46). Antrenor: Elias Charalambous.

Universitatea Cluj: Gertmonas – Boboc (D. Codrea ’71), Masoero, I. Cristea (Mitrea ’71), Chipciu – Silaghi (Blănuţă ’70), Bic, Ov. Popescu (Oancea ’82), Raţă (Tchassem ’71) – Nistor, Bettaieb. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.