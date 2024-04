”A pierdut Bergodi controlul vestiarului?”. Victor Angelescu a dat răspunsul

Giuleștenii au început play-off-ul la patru puncte distanță de liderul FCSB, dar au pierdut primele trei meciuri și diferența s-a mărit cu încă nouă puncte.

Imediat după ultima înfrângere din campionat, scor 1-4 împotriva celor de la CFR Cluj pe teren propriu, conducerea Rapidului a convocat de urgență o ședință în care s-a discutat inclusiv soarta antrenorului Cristiano Bergodi.

Întrebat direct dacă italianul a pierdut controlul vestiarului, Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a răspuns imediat și a dezvăluit că acesta are și o clauză de reziliere în contractul său.

Victor Angelescu: ”Îi acordăm șanse lui Cristiano”

Tot Angelescu a spus că șefii clubului iau în calcul o schimbare la nivelul băncii tehnice dacă Bergodi nu-și va îndeplini obiectivul la finele acestui sezon (clasarea pe un loc care asigură prezența în cupele europene).

„Cu toții trebuie să ne gândim ce am făcut greșit, de la antrenori, jucători. Nu cred că se aștepta să pierdem de acea manieră, el este antrenorul echipei și el trebuie să aibă soluția de a scoate echipa din acest impas.

(n.r. - a pierdut Bergodi controlul vestiarului?) Nu, nu, nu! Nu cred că l-a pierdut, dar vă dați seama că sunt supărați. Cristiano poate să revitalizeze situația, dar repet, el este primul care să-și dea seama ce trebuie să facă.

Vă dați seama că nu pot să vă zic toate gândurile, dar discuții ca să-l demitem nu am avut. Am avut o ședință după ultimul meci în care am stabilit că suntem în continuare, îi mai acordăm șanse și suntem alături de Cristiano.

Ce pot să vă spun e că, dacă vom lua decizia, o vom lua și nu are legătură cu partea financiară. Cristiano are niște lucruri foarte clare în contract și niște obiective foarte clare. Există o clauză de reziliere, dar există și alte clauze pe care clubul le-a pus în funcție de performanțe”, a spus Victor Angelescu, la Digi Sport.

Cristiano Bergodi a preluat-o pe Rapid în luna iulie a anului 2023 și a adunat 36 de meciuri pe banca giuleștenilor, adunând în medie 1,67 puncte pe joc.

Rapid, locul patru în Superligă

Obiectivul Rapidului din acest sezon este clasarea pe una dintre primele trei poziții. Giuleștenii sunt acum pe locul 4, cu 28 de puncte, la trei lungimi de podium și la 10 în spatele liderului FCSB, care are și un meci mai puțin.

După trei eșecuri consecutive, Cristiano Bergodi va căuta primele puncte în play-off la meciul cu Sepsi, programat luni, 15 aprilie, de la ora 20:30.