A furat Gigi Becali Steaua in anii 2000? Dezvaluiri de ultim moment despre tranazctiile nestiute de nimeni! Ce s-a intamplat: "El nu voia sa investeasca in fotbal!"

Un fost deputat PSD a povestit cum Gigi Becali a reusit sa preia Steaua.

Cristian Rizea a fost condamnat la inchisoare pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiior, pe data de 18 martie 2019. Fostul deputat a fugit din Romania si nu a putut fi gasit pana in prezent.

Cu toate astea, a publicat un volum numit "Spovedania lui Rizea" in care dezvaluie numeroase fraude generate de politicienii romani. Gazeta Sporturilor a publicat fragmente din cartea scrisa de Cristian Rizea, in care povesteste cum a ajuns Gigi Becali sa detina Steaua.

Presedintele celor de la FC U Craiova, Marcel Puscas, a vorbit despre acest lucru si e de parere ca in anii 2000, Gigi Becali nu avea ganduri de a inevesti in fotbal.

"Am citit ieri cartea in format PDF. El sustine ca era acolo, de fata, ca reprezentant a lui Atanasiu, mentorul sau in ale politici. Ce pot sa spun, cunoscunadu-l pe Gigi Becali inainte de revolutie, nu era un tip interesat de fotbal. Nu cred ca in 2000 avea vreun vis de a ajunge in fotbal. Cred ca datoriile pe care le avea Viorel Paunescu la el l-a facut sa isi recupereze banii. Asa cred ca a ajuns Gigi Becali in fotbal. Cert este ca Gigi Becali in anul 2000 nu avea ganduri sa intre in fotbal.

Stiti cati oameni cunosc care nu au vrut sa ajunga in fotbal si au ajuns? Sute. Oameni care atunci cand au facut bani, au investit. Am tot respectul pentru cei care au bani si investesc in fotbal", a declarat Marcel Puscas, la PRO X.