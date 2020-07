A FOST SAU N-A FOST bataie la Sepsi?! Grozavu, acuzat ca si-a lovit un jucator. Ce spune patronul clubului

Sepsi s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa 8-1 la general cu Poli Iasi.

A fost 5-1 in tur, la Sf. Gheorghe, iar Sepsi n-a avut mila nici la retur. S-a terminat 0-3 la Iasi. In lot nu e liniste in ciuda performantei istorice reusite de Sepsi. Antrenorul Grozavu e acuzat ca l-a lovit pe Lorand Fulop (22 de ani), dupa un conflict verbal pe care cei doi l-au avut.

Fratele lui Lorand, Istvan, a spus dupa victoria din aceasta seara ca incidentul a fost minor: "A fost ceva la masa, ca nu avea telefonul inchis si asta e tot!"

Grozavu a evitat sa comenteze: "Nu vreau sa vorbim prea mult despre asta, asa e intr-o familie, lucrurile se rezolva intre noi!"

Patronul Dioszegyi are insa de gand sa faca ancheta pentru a afla ce s-a intamplat: "Sper ca nu s-a ajuns la bataie sau ceva de genul asta. Am vorbit cu 5-6 oameni, versiunile sunt diferite. Echipa a fost in cantonament la Iasi, pentru ca am jucat cu ei si in campionat si nu am mai plecat de acolo. Dupa ce revin baietii o sa discut si cu antrenorul, si cu ceilalti implicati si o sa aflam exact ce s-a intamplat. Apoi, o sa luam masurile care se impun!"