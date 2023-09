A fost favoritul lui Becali, însă acum i se închid ușile în nas! Încă un club din Superliga îl refuză: „Nu îmi oferea garanție!”

Sosit cu surle și trâmbițe la FCSB, Billel Omrani s-a despărțit de vicecampioana României în această vară și pare incapabil să-și găsească un nou angajament.

Ultimul club la care a încercat să-și facă intrarea a fost FC Botoșani, însă patronul Valeriu Iftime nu a fost convins că atacantul mai poate atince o formă fotbalistică ce să-i permită să facă diferența pe teren în favoarea moldovenilor.

Omrani, refuzat de FC Botoșani

„Văd că veștile circulă repede. Da, am fost în negocieri pentru Omrani ăsta, dar am decis să pun stop discuțiilor și să îi spun pas. Totul a început acum o lună, atunci când ne-a fost propus. De atunci am tot discutat.

El avea și unele pretenții financiare destul de mari pentru nivelul salarial al echipei mele, a mai redus apoi din aceste pretenții, dar tot nu am de bătut palma.

Am stat și m-am gândit mai bine, iar sacrificiul financiar nu îmi oferea nicio garanție că o să îmi iasă cu Omrani, dar nici nu am vrut să dau vestiarul peste cap. Casap este cam ultimul transfer. Am lista full”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit Prosport.

Billel Omrani este un atacant născut la 2 iunie 1993, în Forbach, Franţa, care a început fotbalul la Olympique Marseille şi a mai evoluat, în Franţa, pentru AC Arles Avignon.

Din septembrie 2016 şi până în mai 2022 a evoluat pentru CFR Cluj, alături de care a cucerit 5 titluri de campion şi 2 Supercupe ale României. De asemenea, are în palmares şi Cupa Ligii Franţei, cu Olympique Marseille, în 2012.

Omrani a îmbrăcat tricoul FCSB-ului în perioada septembrie 2022 - iulie 2023, reușind să marcheze două goluri și să ofere două pase decisive în cele 22 meciuri disputate.