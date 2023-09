Gigi Becali dezvăluie tainele din vestiarul FCSB: ”Ăsta e secretul lui Charalambous!”

Elias Charalambous a participat la o conferință de presă în legătura cu o posibilă plecare de la FCSB. În contextul plecării lui Reghecampf în Arabia Saudită, au apărut zvonuri și în privința cipriotului.

”Nu mă vrea nimeni”

Antrenorul de 42 de ani a dezmințit orice informație care l-ar fi dat plecat de la FCSB. Deși presa din Franța l-ar fi dat drept noul antrenorul al lui Lyon, ”olimpicii” au apelat la italianul Fabio Grosso.

”Reghe avea o clauză de 300.000 de euro în contract. Și a primit o ofertă bună. Iar patronul știa. Dacă era ceva bun pentru el, cu siguranță a luat decizia bună.

Eu sunt foarte fericit aici. Sunt concentrat pe câștigarea campionatului. Sunt foarte motivat. Mă bucur de fiecare zi aici.

Dacă apare ceva, vom discuta. Dar acum... E bine pentru un antrenor să aibă oferte. Eu nu am nimic acum. Nu mă vrea nimeni”, a declarat Elias Charalambous.

????INFO COACH???? Selon @footmercato, le 4ème coach serait un piste étonnante : Elías Charalámbous ????????, entraineur du #FCSB en Roumanie L'entraineur chypriote aurait été proposé à l'#OL qui ont étudié son profil et reste dans les petits papiers du board même si c'est #Grosso qui… pic.twitter.com/XQv2prqTTL — ???????????????????????????????? (@GonebackOff) September 13, 2023

Charalambous, diamantul lui Gigi Becali

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a avut doar cuvinte de laudă la adresa tehnicianului cipriot: ”Cea mai bună mutare pe care am făcut-o este Charalambous. Nu că sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit! Eu mereu am spus că vreau posesie, pasă, posesie, pasă. Jucăm atât de repede... Eu nici nu mă așteptam să putem juca atât de rapid. Jucăm în viteză, dintr-una. Pac! Am recuperat mingea, iar jucătorul care intră în posesie dă imediat pasă. O dă din prima. O recuperează și pasează din prima. Nu face două atingeri. Ăsta e secretul lui Charalambous” a declarat finanțatorul Gigi Becali conform gsp.ro.

Elevii lui Charalambous sunt în acest moment lideri în Superligă, după opt victorii în primele nouă etape. În cariera sa la FCSB, cipriotul a înregistrat 14 victorii, două egaluri și cinci înfrângeri în cele 21 de partide disputate până în acest moment.