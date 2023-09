Alexandru Bourceanu, dezamăgit crunt de Gigi Becali: ”Nu e nimic de zis”

Gigi Becali a făcut o declarație curajoasă și l-a lăudat pe Adrian Șut. Din punctul de vedere al finanțatorului, Șut este peste Pintilii. Mai mult decât atât, Becali l-a criticat dur pe Edi Iordănescu pentru neconvocarea favoritului său.

„Nu știu acolo (n.r. la echipa națională). Eu dacă nu îl am pe Șut nu am încredere într-o echipă, dacă nu e Șut. Eu pe Șut nu-l vând pe toți banii, până se termină campionatul. Fără creier nu poți câștiga. Nu mizez pe echipa națională fără Șut.

Fără Șut nu se poate. Edi, săracul, e băiat bun, dar nu prea se pricepe la mijlocași. Se pricepe la toate, dar la mijlocași, la închizători nu prea știe. Nu am avut niciun închizător ca Șut niciodată în viața mea.

De când sunt eu în fotbal nu am văzut închizător în România ca Șut. (n.r. Pintilii, Bourceanu) Niciunul dintre ei nu se compară cu Șut. Erau agresivi, erau cutare. Asta e tot.

Agresivitate, vede jocul, pasează, urcă, face presing avansat. Probabil Edi nu are ochi pentru el” a declarat Becali.

Fostul mijlocaș al FCSB, Bourceanu, a rămas stupefiat de comentariile lui Becali despre fostul său coleg: ”E o chestie pe care am auzit-o. Nu e nimic de zis. Șut e un jucător bun, sper să nu se accidenteze. Probabil că va juca bine la FCSB și va face și pasul afară. În rest, comparațiile de genul ăsta nu văd să-și aibă sensul” a transmis Bourceanu, potrivit as.ro

Fostul internațional român a vorbit și despre oportunitatea de a își antrena fosta echipă. ”Da. Aş fi dispus să încep la FCSB. Încerc să nu mă mai mint pe mine. Ce spun oamenii, e problema lor. Am zis că nu am de ce să nu mai mint şi să nu mă mai mint pe mine. Dacă te minţi pe tine, e chiar trist. Suporterul înfocat merge dimineaţa la muncă şi îşi aşteaptă banii la finalul zilei şi aşteaptă ca antrenorul să muncească gratis. În primul rând, toţi muncim pentru bani. Eu ştiu care este rolul meu ca antrenor. Când jucătorii au o problemă, eu trebuie să vin cu o soluţie.Atâta timp cât ei se descurcă, eu stau pe bancă.

Nu ţip la ei, nu îi înjur, stau pe bancă. În momentul în care jucătorii au o problemă, eu sunt acolo să le ofer suport. Atâta timp cât jucătorii se descurcă pe teren, eu stau pe bancă. În momentul în care jucătorii au probleme, ultimul lucru pe care un antrenor ar trebui să îl facă ar fi să îi înjure şi să le spună că sunt proşti” a relevat Bourceanu.

