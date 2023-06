A făcut iureș la FC Argeș, acum a fost anunțat la noul său club din Liga 1

Andreias Calcan, ultima dată la FC Argeș, a semnat cu Universitatea Cluj.

FC Universitatea Cluj continuă campania de achiziții și aduce un jucător crescut sub sigla "Șepcilor Roșii", care are în palmares o Cupă și o Supercupă. Andreias Calcan (29 de ani) s-a întors după șapte ani în alb-negru la formația lui Anton Petrea.

Andreias Calcan, la U Cluj

Calcan, un tip cu personalitate, e fotbalistul care după 1-6 cu Dinamo, în turul barajului de menținere / promovare în Liga 1, a făcut iureș la interviul de după meci când a lăsat să se înțeleagă că unii colegi de la FC Argeș nu au dat totul pe teren.

“Pentru mine ”U” înseamnă acasă. Este clubul unde am crescut, unde am învăţat să joc fotbal, unde am făcut pasul în fotbalul profesionist. Am petrecut şase ani din viaţă aici. E un moment fericit pentru mine, un moment frumos şi sunt foarte încântat să revin acasă”, a declarat fotbalistul.

Născut la Slatina, Calcan a debutat în prima ligă din România la ”U” pe parcursul sezonului 2013/2014. Calcan a fost apoi împrumutat în liga secundă la CSM Râmnicu Vâlcea pentru câteva luni şi s-a întors în alb-negru pentru a fi parte din lotul care a ajuns în finala Cupei României din 2015. Pentru ”U” a jucat în 47 de partide, marcând un gol într-un meci din liga secundă cu Chindia Târgovişte din sezonul 2015/2016. În vara anului 2016, Calcan ajungea la Willem II Tilburg în prima ligă din Olanda, prinzând minute în Eredivisie. În Olanda a mai jucat pentru Almere City FC şi FC Dordrecht, formaţie de ligă secundă.

Întoarcerea în ţară l-a găsit la Viitorul Constanţa, formaţia lui Gheorghe Hagi fiind cea la care a petrecut una dintre cele mai eficiente perioade din carieră. Astfel, în 9 partide de prim eşalon în sezonul 2018/2019, Calcan a marcat de 4 ori. Cupa României avea să fie primul trofeu pe care l-a câştigat la seniori, alături de Viitorul în acel sezon menţionat, pentru ca mai apoi să pună mâna pe Supecupă în sezonul 2019/2020. În total pentru constănţeni a jucat în 25 de partide, marcând cinci goluri.

Perioada petrecută la Viitorul l-a ajutat să prindă un nou contract în străinătate, de data aceasta în Ungaria, la Ujpest, un club de tradiţie din ţara vecină. În perioada petrecută la clubul din Budapesta a bifat 11 meciuri oficiale. Calcan ajuns la Politehnica Iaşi în septembrie 2020. A jucat în 24 de meciuri pentru echipa din Moldova, marcând cinci goluri şi oferind trei pase decisive. A revenit în Ungaria la Mezőkövesd în următorul sezon, evoluând în 22 de partide pentru echipa maghiară.

S-a întors apoi în România la FC Argeş, pentru piteşteni adunând 3 goluri şi 4 pase de gol în 35 de meciuri în Superligă.