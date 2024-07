9 schimbări la FCSB! Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru meciul cu Maccabi Tel Aviv

Dezamăgit de prestația echipei din eșecul cu Oțelul Galați (0-2), Gigi Becali este pregătit să facă nu mai puțin de nouă schimbări în formația de start pentru meciul de miercuri cu Maccabi Tel Aviv.

Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru meciul cu Maccabi Tel Aviv

Conform declarațiilor oferite de Gigi Becali la finalul meciului cu Oțelul Galați, doar Mihai Lixandru și David Miculescu ar urma să fie titulari și contra lui Maccabi Tel Aviv. În rest, nouă schimbări față de partida din campionat.

Gigi Becali s-a declarat dezamăgit în special de apărare: "Am dat-o în bară și cu Antwi. Numai în bară am dat-o și cu Kiki, și cu Antwi. Am dat-o în bară rău de tot. Îmi vine mie să râd de mine când îl văd pe Kiki", a declarat patronul de la FCSB, la Digisport, adăugând că la meciul cu Maccabi Tel Aviv vor reveni stoperii Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana.

"Echipa se știe. Va fi Miculescu în atac", a mai spus Becali.

Cum ar urma să arate primul 11 al lui FCSB la meciul cu Maccabi Tel Aviv: Târnovanu - Crețu, Dawa, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Ștefănescu, Olaru, Băluță - Miculescu

Dacă formula de start se va confirma, ar fi o singură modificare față de meciul tur cu Maccabi Tel Aviv. În Ghencea, Daniel Popa a fost titular în atac, însă a fost înlocuit la pauză cu David Miculescu.

FCSB a început sezonul din Liga 1 cu două remize și un eșec, iar campioana României are doar două puncte.

Pentru campioana României urmează returul cu Maccabi Tel Aviv, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. După 1-1 în tur, FCSB va merge în Ungaria pentru jocul programat miercuri, de la ora 21:00.