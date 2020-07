6 echipe din playout s-au opus prelungirii sezonului! Cum vad cluburile din Liga 1 varianta unei competitii cu 16 echipe

Din articol Liga 1 cu 16 echipe

Liga Profesionista de Fotbal a gazduit astazi o Adunare Generala in care s-a stabilit cum va continua Liga 1 in acest sezon.

LPF a lansat o propunere cu privire la reprogramarea meciurilor pe care Dinamo trebuie sa le dispute pana la finalul sezonului, propunere cu care majoritatea echipelor a fost de acord.

Doar FC Viitorul, Chindia Targoviste, Sepsi, Poli Iasi, Academica Clinceni si FC Hermannstadt s-au opus prelungirii sezonului pana pe 18 august, lucru care ar modifica data de disputare a barajului de promovare in Liga 1 pe 21 august.

Managerul celor de la Sepsi, Cornel Sfaiter, a declarat la finalul intalnirii ca nu este de acord ca sezonul sa se prelungeasca pentru Dinamo.

"Din punctul meu de vedere este un campionat compromis si asta am pus in discutie toti colegii din Liga 1, sa nu compromitem si sezonul urmator. Punctul de vedere al lui Sepsi e ca nu suntem de acord ca sezonul sa fie intins pana pe data de 18 august.

Dinamo ar trebui sa joace din doua in doua zile meciurile pe care le joaca acasa si din trei in trei zile meciurile din deplasare. Fereasca Dumenzeu de ce s-a intamplat la Dinamo, putea fi oricine, dar nu mi se pare normal sa stam dupa o echipa toate celelalte echipe angrenate in evitarea retrogradarii in playout", a oficialul covasnenilor.

Modificarile din program ar decala si startul noului sezon din Liga 1, care este fixat pentru 22 august si care ar putea fi amanat cu o saptamana.

Liga 1 cu 16 echipe

In ceea ce priveste modul in care ar putea arata sezonul urmator, reprezentantii echipelor au discutat posibilitatea unei competitii cu 16 cluburi. Cei de la Universitatea Craiova au spus ca ei ar fi de acord cu cresterea numarului de echipe din Liga 1, ei comentand si modificarea de program pe care au suferit-o dupa cazul de coronavirus aparut la Astra.

"Noi ne dorim sa se joace toate meciurile pana la sfarsit. Suntem dispusi sa jucam, suntem in continuare in Bucuresti, suntem cazati undeva in sudul Bucurestiului ca sa ajungem cat mai repede la Giurgiu. Suntem pregatiti sa jucam si maine seara. Nu ca nu suntem noi de acord sa jucam sambata, dar nu se poate regulamentar, pentru ca sunt meciuri jucate in localitati diferite si trebuie lasate doua zile libere intre ele.

Ei asa au sustinut in sedinta de astazi, ca se refac testele in cursul acestei zile si daca sunt jucatori negativi vor juca cu cei care sunt. Noi vrem sa se joace toate meciurile pana la sfarsitul campionatului, fie ca e vorba despre playoff sau playout, iar meciurile care nu se pot disputa din vina unei echipe, echipa respectiva sa piarda meciul cu 3-0.

Daca ni se va propune varianta cu 16 echipe, punctul de vedere al Universitatii Craiova este ca suntem de acord cu asa ceva. Sa promoveze primele doua, iar echipa de pe ultimul loc sa joace un baraj cu echipa de pe locul trei din liga a doua", a declarat Ovidiu Costesin, managerul executiv al oltenilor.