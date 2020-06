73 de ani de la infiintarea Stelei! Cum arata istoricul celui mai titrat club din Romania

Acum 73 de ani, mai exact in 1947, intreaga Europa incerca sa isi revina dupa dezastrul cauzat de Al Doilea Razboi Mondial, Regele Mihai isi semna abdicarea, iar Romania avea sa treaca printr-o perioada de trazitie care va dura zeci de ani.

Tot in 1947, pe 7 iunie, lua nastere Clubului Armatei Romane, dupa ce generalul Mihail Lascar a promulgat ordinul de infiintare. Pe parcursul anilor, clubul a fost cunoscut sub denumirile de: CSCA (Clubul Sportiv Central al Armatei), CCA Bucuresti (Casa Centrala a Armatei), iar in 1961 a fost adoptata denumirea de Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, asa cum o stie toata lumea.

Cele mai mari performante sportive au fost obtinute la fotbal. In 1986, Steaua Bucuresti reusea sa castige Cupa Campionilor Europeni, la Sevilla, contra Barcelonei, dupa ce Helmut Duckadam a aparat 4 lovituri de la 11 metri consecutive.

In 1989, Steaua ajunge din nou in finala Cupei Campionilor Europeni cu un AC Milan mult prea puternic pentru echipa romaneasca. "Rossonerii" au castigat cu 4-0, dupa ce in semifinale ii zdrobisera pe cei de la Real Madrid cu un usturator 6-1 la general.

Pe langa performantele europene, Steaua este cea mai titrata echipa din Romania, reusind sa isi treaca in parmares 21 de titluri de campioni.

Palmaresul echipei Steaua Bucuresti:

21 X Campionatul Romaniei

20 X Cupa Romaniei

4 X SuperCupe ale Romaniei

1 X Cupa Campionilor Europeni

1 X SuperCupa Europei