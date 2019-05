39% straini in Liga I, 98 de romani in strainatate! Statistica: cine sunt cei mai mari exportatori de fotbalisti din lume

Brazilia continua sa fie cea mai mare fabrica de fotbalisti din lume, conform CIES Football Observatory.

CIES Football Observatory, cea mai cunoscuta organizatie de statistica din fotbal, a publicat un raport legat de importurile si exporturile de fotbalisti, in toata lumea.

Brazilia continua sa fie cea mai mare fabrica de fotbalisti din lume, cu 1330 de jucatori in campionatele din afara competitiilor interne.

Pe locul 2, la distanta destul de mare, este Franta, cu 867 de fotbalisti in strainatate, iar Argentina completeaza podiumul (820).

Romania se afla pe locul 39 in aceasta ierarhie, cu 98 de fotbalisti in campionatele straine.

Romania este mult mai sus in topul importurilor. Conform statisticii CIES, in acest moment sunt 194 de straini in fotbalul romanesc. Ponderea strainilor in Liga I este de 39%.

Anglia (728), Italia (636) si Statele Unite (575) sunt cei mai mari importatori din fotbal.