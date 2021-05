Zmarandescu are parte de meciul vietii! "Nu mai vreau sa aud nimic de el in viata mea!" Fostul luptator, in conflict total cu fiul sau

Fostul luptator este renegat de propriii copii.

Dupa ce a divortat de prima sotie, Catalin Zmarandescu si-a refacut viata, iar familia fostului luptator s-a marit cu inca doi membri. Insa, potrivit spuselor copiilor din prima casnicie, Zmarandescu a uitat de ei.

"Nu mai vreau sa aud nimic in viata mea de el! Nu mai vorbim de 3 ani de zile si, pentru cine nu stie, am si o sora de 19 ani care nu mai vorbeste cu tata de 5 ani de zile. Odata ce tu ai 50 de ani si peste tot te promovezi cu 2 copii, tu avand 4 copii, chit ca sunt din alta casatorie, nu stiu ce ar mai fi de spus.

Aveam casa, aveam familie, avea un nume respectat la momentul respectiv. Mai presus de astea, ne iubea. Suntem in prezent si trecutul nu prea ne mai ajuta acum", a declarat Mihai Zmarandescu pentru Prima Tv.

Chiar daca are o relatie rece cu tatal sau, Mihai i-a calcat pe urme lui Catalin. Tanarul de 22 de ani este luptator profesionist de MMA, Zmarandescu antrenandu-l multi ani. Din 2020 a devenit si vlogger, canalul sau de YouTube fiind dedicat sporturilor de contact. Mihai a declarat ca nu s-a folosit de numele parintelui sau pentru a aborda diferite celebritati.

"Anul trecut nu stiam ce sa mai fac, a venit pandemia, am facut Tik Tokuri si YouTube. Am ajuns sa am 6 milioane de vizualizari. Numele nu m-a ajutat absolut deloc.

Am filmat cu toate vedetele mondene din Romania si nu am luat legatura prin cineva, nu am zis ca sunt baiatul lui Zmarandescu. Toti banii pe care ii fac din Youtube ii bag inapoi in Youtube. As vrea sa am un content foarte bun", a precizat Mihai Zmarandescu.