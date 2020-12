ATENTIE, IMAGINI BRUTALE! Cati ar mai fi putut face asa ceva? Andrei Stoica, revenirea ULUITOARE dupa ce a fost TRANTIT cu capul de podea in ring! VIDEO INCREDIBIL: cum a putut sa castige meciul

Andrei Stoica s-a intors intr-o gala din Romania odata cu 'Bestii dezlantuite' de la Cluj!

In seara de bataie organizata de Morosanu in Ardeal, Stoica s-a batut cu moldoveanul Pavel Voronin. Si a fost show total! Pus la pamant in repriza a doua de Voronin dupa o lovitura devastatoare care l-a proiectat in podea, Stoica a avut forta de a-si reveni si de a rasturna partida in favoarea sa!

Stoica a avut nevoie de cateva zeci de secunde pentru a-si veni in fire, timp in care a mai incasat cateva lovituri. N-a fost doborat. Repriza a 3-a a fost dominata categoric de luptatorul din Bucuresti, care a reusit si el sa-si puna rivalul la pamant. In cele din urma, decizia arbitrilor-judecator a fost cea care a decis confruntarea. Iar meciul a fost al lui Stoica!