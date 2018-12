Stirea finalului de an din sporturile de contact! Andrei Stoica a semnat cu cea mai mare organizatie din Asia

Mister KO va reprezenta Romania in ONE Championship.

Andrei Stoica a anuntat pe pagina personala ca a semnat un contract pe 2 ani cu ONE Championship, cea mai mare organizatie de sporturi de contact din Asia.

"Mister KO" vine dupa doua victorii la rand in Dynamite, gala lui Catalin Morosanu, insa a evoluat in cariera in cateva din cele mai mari promotii din Europa si din lume, GLORY, K-1, WLF sau Superkombat.

"Prieteni, asa cum v-am promis, am o veste uriasa pentru voi si pentru Romania! ONE Championship, a semnat un contract multi-fight pe 2 ani cu primul roman care va lupta in promotia aceasta, al vostru Andrei Stoica. Am spus dintotdeauna ca sunt mandru sa duc steagul Romaniei pe cele mai inalte culmi, iar acum sunt extrem de mandru ca am aceasta oportunitate, sa lupt la cel mai inalt nivel. Va multumesc pentru sustinere ?i HAI ROMANIA", e mesajul postat de Andrei Stoica.

ONE Championship a fost fondata in 2011 si isi are sediun in Singapore, cei mai importanti luptatori de kickbox si MMA aflati sub contract cu ei fiind Demetrious Johnson, Eddie Alvarez, Nieky Holzken, Sage Northcutt, Giorgio Petrosyan, Yodsanklai Fairtex, Bibiano Fernandes, Roger Gracie, Brandon Vera si Shinya Aoki.