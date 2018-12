Se antreneaza cu iubita in zapada ca sa faca SHOW la gala lui Morosanu! Gala e LIVE PE PRO TV pe 14 decembrie

Un luptator se antreneaza cu iubita, in zapada, ca sa triumfe in gala lui Morosanu, pe 14 decembrie, la PRO TV!

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Vanatorul de knock-out-uri, Petrisor se pregateste cu iubita lui. Si ea e luptatoare de kick-boxing!



"Sunt alaturi de el si in viata de zi cu zi si la antrenamente. Ne place sa ne antrenam in natura, ne place iarna, ne place greul", a declarat Raluca Costache, prietena lui Calin Petrisor.



Adversarul lui Petrisor e "Hiena" Corbeanu, un luptator mai cunoscut in China decat in Romania!