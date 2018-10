McGregor - Khabib Nurmagomedov | IT'S ON! McGregor si Khabib au trecut de cantar! Rusul, cu doar 200 de grame mai greu. VIDEO

Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov au trecut de proba cantarului. Duminica dimineata, ei se vor lupta in cusca UFC.

Totul e pregatit pentru lupta anului in MMA. Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov au trecut de proba cantarului. Irlandezul a venit cu 70.08 kilograme, in timp ce adversarul sau s-a prezentat cu o greutate de 70.3 kilograme.

McGregor si Khabib Nurmagomedov se vor lupta in cusca UFC, in evenimentul anului in MMA, duminica dimineata, la Vegas!

McGregor, in varsta de 30 de ani, are un record de 21 de victorii (18 prin KO) si 3 infrangeri in MMA. De cealalta parte, Khabib, tot de 30 de ani, are 26 de victorii si nicio infrangere. Cel din urma este poreclit Vulturul si este fost practicant de judo, sambo si lupte libere. Khabib este detinatorul centurii UFC la categoria usoara.