Cel mai tare roman din "cusca" ii cere ajutorul lui Tiriac :) Bombardierul Pascu da cu pumnul in gala care va fi in direct la Pro TV, pe 5 iulie

Pascu, romanul care se antreneaza cu McGregor, vrea sa se ridice la nivelul irlandezului cu masina din parcare.

Cel mai tare roman din cusca ii cere ajutorul lui Tiriac. Ca si McGregor, Bombardierul Pascu prefera masinile puternice.



"Ma caracterizeaza. Cum sunt sportiv, cum actionez in lupta, adica masina de forta", a declarat Pascu.



Mayweather sau Mcgregor nu conduc masinile pe care le are Tiriac.



Pascu va da cu pumnul in gala Bataie Capitala, cu Benny, Morosanu si Kemayo, pe 5 iulie la Pro TV.