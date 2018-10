Cel mai bine pastrat secret al lui Khabib! Rusul nu vrea ca oamenii sa stie cum arata sotia sa: Singura aparitie bizara a femeii | FOTO

Khabib Nurmagomedov l-a invis pe Conor McGregor in cea mai recenta lupta UFC.

Rusul este acum in centrul atentiei, mai ales ca dupa lupta din cusca, in arena in care s-a desfasurat competitia s-a iscat o bataie generala, situatia fiind in prezent anchetata.

Khabib Nurmagomedov este un personaj diferit de ceilalti luptatori. Daca recentul sau adversar are o viata de familie frumoasa, pe care nu se teme sa o dezvaluie publicului, rusul are mare grija ca nimeni sa nu afle cum arata sotia sau copiii sai.

Khabib Nurmagomedov s-a casatorit in iunie 2013 si are doi copii, o fata si un baiat.

Totusi, aceasta este singura informatie publica in ceea ce priveste viata personala a luptatorului. Nimeni nu stie cum arata sotia acestuia sau copiii lui. Mai mult, in putinele aparitii publice, sotia lui Khabib a aparut cu fata acoperita.

Nici macar pe profilul sau de instragram nu putem gasi imagini cu familia sa, singurul membru al familiei pe care l-a expus fiind fratele sau.