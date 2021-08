Sărbătoare în Moldova la revenirea canotorilor medaliați de la Jocurile Olimpice! Imagini spectaculoase

Canotajul a adus medalii importante României la Jocurile Olimpice.

A fost sărbătoare națională în Moldova la întoarcerea canotorilor medaliați la Jocurile Olimpice! Unul dintre medaliații României cu argint de la Tokyo nu s-a dezlipit de argintul câștigat nici noaptea!

Reporter: - A dormit cineva cu medalia la gât?

Cosmin Pascari: - Eu am dormit. Am dormit pentru că nu mi-a venit să cred. Am zis dacă a doua zi mă trezesc cu ea la gât, înseamnă că e a mea.

Reporter: - Și dimineață, când ai văzut medalia?

C.P: - Mi s-a deschis gura și am zâmbit larg.

Canotorilor români nu le vine să creadă că au urcat pe podium. Muncesc de cinci ani pentru medaliile câștigate.

În Moldova, la întoarcerea acasă, Cozmiuc a fost așteptat cu un tort cu cercurile Olimpice pe el. S-a pus covorul roșu pentru medaliații de la Tokyo.

Campioana olimpică Ancuța Bodnar a fost așteptată și ea cu multă emoție acasă.