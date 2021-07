Reacția lui David Popovici, după finala de la Tokyo: "Nu consider că am pierdut o medalie, ci doar că am câștigat locul 4!"

David Popovici, noua senzație a înotului mondial, a obținut locul 4 în finala de 200 metri liber, la Jocurile Olimpice.

Imediat după finală, sportivul a fost asaltat de întrebările jurnaliștlor din toată lumea. La proba de 200 m liber, David Popovici a devenit atât recordman national, cât și mondial. El va evolua astăzi în alta cursă, la 100 m liber, astăzi, de la 13:20. Românul a oferit și declarații jurnaliștilor din România prezenți la Tokyo, citate de GSP:

"Mi le-am ros (unghiile), mi le rod de când sunt mic! Poate dacă lăsam o unghie, ajungeam locul 3. Dar nu mai contează, am venit aici setat să înot cât de bine pot eu, am și reușit, nu aș putea să fiu mai fericit.

Să vedem ce o să-mi reproșeze antrenorul Adrian Rădulescu. Eu nu pot decât să mă bucur pentru tot ce am făcut! O să se bucure și el, sunt sigur. Scopul meu, inițial, nu a fost să iau o medalie, ci să câștig cât de multă experiență se poate, să pot să le arăt tuturor la ce nivel aduc crowl-ul și înotul.

Nu, eu nu consider că am pierdut o medalie, ci doar că am câștigat locul 4! Cred că m-am descurcat foarte bine, am reușit să fac tot ce mi-am propus, să plec mai tare pe prima parte, acolo, să fac întoarcerea nu știu cum, chestii de înotător! Sunt sigur că mi-am construit-o aproape perfect.

Pe ultima lungime știam că nu e niciunul mai bun ca mine! Știam ce aveam de făcut, am dat totul, am dovedit ce aveam de dovedit, în primul rând mie. O încălzire un pic cam lungă și cam grea, dar acum sunt gata să mă concentrez pe următoarele probe.

La un rezultat cel puțin la fel de bun ca și la 200 de metri! Nu am simțit niciun fel de presiune, există, dar nu o las să mă afecteze. Deși sunt niște bestii ale înotului cele cu care înot, mi-am câștigat dreptul să fiu lângă ele. Și să devin și eu o bestie!"

sursa foto: Agerpres