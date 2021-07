"Este un fenomen la nivel mondial". Robert Glință, cuvinte de laudă pentru rezultatul spectaculos realizat de Popovici 

David Popovici a reușit o performanță remarcabilă în finala olimpică de înot la 200 m liber, reușind să se claseze pe locul patru, la doar două sutimi de podium.

În aceeași zi, Robert Glință a înotat în finala olimpică la 100 m spate, reușind să încheie cursa pe locul opt. Sportivul român, campion european en titre la 100 m spate, a avut cuvinte de laudă pentru performanţa lui David Popovici şi îl consideră un fenomen nu doar pentru înotul românesc, ci și pentru cel internațional.

La doar 16 ani, David Popovici a ocupat locul patru în finala olimpică de la 200 m liber. La Tokyo, acesta va mai concura în probele de 50 m și 100 m liber.

''Este uimitor ce a reuşit David la vârsta de 16 ani, este o performanţă pe care e greu s-o concepem la adevărata ei valoare. David nu este un fenomen doar pentru nataţie românească, este un fenomen pentru întregul înot la nivel mondial. Sper din tot sufletul că va avea cale liber în performanţă, este setat din plin pentru succes, are un caracter şi o personalitate demne de toată admiraţia, Eu îl admir şi îl respect şi sper să aibă toată susţinerea, de care are nevoie, pentru a reuşi să-şi atingă potenţialul lui adevărat, care este fabulos, uriaş'', a declarat Glinţă după finala de la 100 m spate, potrivit Agerpres.