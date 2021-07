Patriotism sau vorbe goale? Novak Djokovic a anulat Serbiei șansa la o medalie în finala mică la Tokyo: reacții dure

Aventurile olimpice ale sârbului Novak Djokovic nu s-au încheiat bine la ediția desfășurată la Tokyo. Liderul mondial a pierdut atât semifinala, cât și finala mică în proba individual masculin, iar meciul de aproape 3 ore pierdut în meciul pentru medalia de bronz la simplu i-a pus capăt răbdării și puterilor fizice.

În consecință, Djokovic s-a retras din finala mică a probei de dublu mixt, anulând Serbiei o șansă la o medalie de bronz. Ca urmare, Nina Stojanovic și Novak Djokovic au pierdut prin neprezentare meciul pentru locul 3 în turneul de dublu mixt, australienilor John Peers și Ashleigh Barty fiindu-le acordată medalia de bronz. Este pentru prima oară din 1988 încoace când o medalie olimpică de tenis este câștigată fără ca finala să aibă loc.

'Nole', care nu a dat semne de dureri fizice în timpul finalei mici de simplu, cedate în trei seturi în fața spaniolului Pablo Carreno Busta și-a motivat absența din finala mică de dublu mixt printr-o accidentare la umărul drept, informează jurnalistul portughez, Jose Morgado.



"Este un program istovitor, dar sunt foarte încrezător că pot câștiga la Tokyo, asta datorită victoriilor mele din acest sezon. Să câștig o medalie este obiectivul meu și nu e niciun secret că mă voi lupta pentru cea de aur. Nu există niciun alt sentiment care să se compare cu acela de a-ți reprezenta țara la Jocurile Olimpice. În final, totul ține de patriotism și de sentimentul pe care-l am față de țara mea,” spunea Novak Djokovic la plecarea înspre Tokyo.

Mai mulți urmăritori ai tenisului nu au fost de acord cu această declarație, iar unii au glumit pe seama faptului că ar fi rămas fără rachete de joc, după cele două distruse în timpul finalei mici de simplu.

”Nivelul lipsei de respect față de adversari, țara sa și partenera sa e absolut scandalos. Să negi șansa partenerei tale la câștigarea unei medalii olimpice, care ar putea reprezenta climaxul carierei sale doar pentru că te-ai supărat pe înfrângerile tale de la simplu... fără cuvinte,” a scris un utilizator pe Twitter ca reacție la știrea momentului.

Wow.

Novak Djokovic and Nina Stojanovic won't play the mixed doubles bronze medal match.

Ash Barty and John Peers get the medal.